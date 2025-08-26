Forbidden Fruit, salta il matrimonio più atteso: fuga in aeroporto nello spoiler bomba dalla Turchia

Per il prossimo autunno Mediaset ha confermato senza nessun dubbio la presenza nel palinsesto di Forbidden Fruit, una delle soap turche rivelazione di questa estate; con ascolti da record e trame sempre più intriganti, Forbidden Fruit continuerà ad intrattenere nel pomeriggio di Canale 5, mentre Tradimento (di ritorno con i nuovi episodi) verrà trasmesso in prima serata con un appuntamento settimanale.

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, stiamo vedendo gli intrecci amorosi con protagonista Zeynep, mentre Yildiz, alle prese con un matrimonio costantemente in bilico, deve guardarsi dagli intrighi di Ender e dalla presenza alla villa di Kemal.

Tanti colpi di scena devono accadere in onda e stando a quanto emerso dagli spoiler dalla Turchia pare che, nelle prossime settimane, ci saranno dei momenti davvero mozzafiato: salta il matrimonio più atteso con tanto di fuga in aeroporto, ecco le anticipazioni trapelate.

Forbidden Fruit, spoiler dalla Turchia: tutto pronto per il matrimonio, ma la dichiarazione….

Stando alle anticipazioni dalla Turchia riportate da BlastingNews, nelle prossime trame di Forbidden Fruit la situazione sarà piuttosto movimentata, soprattutto per quanto riguarda lo stato sentimentale di Zeynep. Ad oggi, su Canale 5, la stiamo vedendo alle prese con Cem e Alihan, ma presto le cose cambieranno…

Nelle prossime trame, la vedremo infatti pronta a sposare un altro uomo, Dundar: la notizia delle nozze sarà un colpo al cuore per Alihan, che deciderà quindi di iniziare una nuova vita in America, lasciando una volta per tutte la Turchia. Pronto a partire il giorno del matrimonio, decide comunque di congedarsi a Zeynep, facendole l’ennesima dichiarazione d’amore ma augurandole ogni bene in questa nuova vita con Dundar.

Le parole di Alihan metteranno in crisi i sentimenti di Zeynep, già in crisi, e porteranno la ragazza a lasciare Dundar all’altare, rinunciare alle nozze e rincorrere Alihan in aeroporto. Disperata, chiede informazioni sul volo di Alihan e, proprio quando sembrava essere tutto perso, l’imprenditore sbucherà alle sue spalle e tra i due ci sarà un romantico e definitivo riavvicinamento.

Insomma, dobbiamo aspettarci che i tira e molla fra Alihan e Zeynep continueranno ancora a lungo e avremo modo di vedere diverse dinamiche, nelle prossime settimane, anche su Canale 5; non ci resta che continuare a seguire le trame di Forbidden Fruit con passione e interesse, certi che non ci annoieremo neanche con i prossimi episodi!