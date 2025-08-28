Forbidden Fruit, il personaggio più amato dice addio alla serie: duro colpo per i fan

La messa in onda di Forbidden Fruit prosegue e, nelle prossime puntate della serie, è prevista una serie di colpi di scena che lascerà i telespettatori senza parole. Le anticipazioni rivelano che ci sarà un addio inaspettato da parte di uno dei personaggi più amati della soap: per i fan sarà sicuramente un duro colpo, proprio come per il resto dei protagonisti.

Approdato su Canale 5 lo scorso giugno, Forbidden Fruit ha riscosso in poco tempo un notevole successo. La soap opera turca, che ruota attorno alle vicende delle due sorelle Zeynep e Yildiz, sta tenendo i telespettatori col fiato sospeso fin dal suo esordio. Dagli spoiler emerge che, negli episodi in arrivo, ci sarà un addio che sconvolgerà la trama. Tutto ciò avrà terribili conseguenze. Chi uscirà di scena e cosa accadrà ai protagonisti della serie? Scopriamolo di seguito.

Forbidden Fruit, anticipazioni: un incidente stravolge tutto, si mette male per la protagonista

In onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, Forbidden Fruit è giunto alla sua seconda stagione. Il pubblico sta seguendo con interesse le avventure di Yildiz e Zeynep, entrambe alle prese con i propri problemi di cuore. Le anticipazioni dalla Turchia lasciano intendere che il futuro, per le due, non sarà affatto roseo. Yildiz, in particolare, dovrà fare i conti con una tragedia che sconvolgerà tutti.

Gli spoiler rivelano che la quarta stagione di Forbidden Fruit sarà molto movimentata a causa dell’arrivo di nuovi personaggi: i gemelli Kaya e Sahika. I due faranno ritorno in città dopo aver trascorso diversi anni all’estero, pronti per seminare il caos. Kaya sarà determinato a riconquistare Ender, con la quale ha già avuto una storia in passato, mentre Sahika cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a Halit.

Alla fine quest’ultimo cederà e si lascerà andare alla passione con la donna, tradendo Yildiz, che dopo aver scoperto quanto accaduto deciderà di divorziare dal marito. La coppia avrà un accesso confronto, che coinvolgerà anche Ender e Sahika. La discussione si farà sempre più animata, fino a quando un tragico incidente stravolgerà il corso degli eventi.

Durante il litigio con le tre donne, Halit cadrà dalle scale. La corsa in ospedale si rivelerà inutile: il marito di Yildiz morirà poco dopo l’accaduto per via di un’emorragia cerebrale. Sahika, Ender e Yildiz verranno accusate di omicidio e saranno arrestate. La situazione per loro si metterà molto male: dovranno restare un carcere fino al processo.