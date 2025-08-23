Forbidden Fruit, anticipazioni dalla Turchia: si sposa ancora, chi è il fortunato

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che ci saranno delle nozze inaspettate: ecco chi sarà il fortunato.

Prosegue la messa in onda di Forbidden Fruit, tra colpi di scena e imprevisti per i personaggi della soap. Le anticipazioni dalla Turchia rivelano che nelle prossime puntate si terrà un matrimonio inaspettato, soprattutto per una delle protagoniste. Scopriamo cosa accadrà.

Forbidden Fruit ha debuttato su Canale 5 lo scorso giugno, confermando il successo delle soap opera turche sulle reti Mediaset. La serie racconta di due sorelle, Yildiz e Zeynep, dalle personalità molto diverse. La prima sogna una vita agiata ed è tanto ambiziosa; mentre la seconda ha aspirazioni più umili ed è fedele ai suoi principi.

Tutto cambia con l’incontro di Ender, una donna facoltosa intenzionata a divorziare dal marito Halit senza però rinunciare al suo patrimonio. Yildiz si lascia coinvolgere nei suoi piani, finendo con l’avvicinarsi sempre più all’uomo d’affari. Zeynep, da parte sua, inizia a lavorare per il socio di Halit, Alihan, con il quale instaura una relazione travagliata.

Forbidden Fruit, un colpo basso per la protagonista: si sposa ancora, ma con un’altra

Nonostante i continui tentativi di Ender di separare Yildiz e Halit, i due sono convolati a nozze. Il loro matrimonio, tuttavia, non è destinato a durare. Dagli spoiler di Forbidden Fruit emerge che, nelle prossime puntate della soap, Yildiz deciderà di lasciare Halit per voltare pagina.

L’obiettivo della donna è sempre stato riuscire ad arricchirsi ed è per questo motivo che si è sposata con Halit. Eppure non è la persona giusta per lei: presto, infatti, capirà di voler accanto un uomo che la ama veramente. L’idea di lasciare Halit si farà sempre più forte dopo una serata trascorsa insieme, che si rivelerà disastrosa. Yildiz proporrà al marito di andare a ballare e lui accetterà per accontentarla ma, una volta arrivati in discoteca, passerà tutto il tempo parlando con il buttafuori.

La donna si sentirà messa da parte e, mentre si troverà in pista da sola circondata da coppiette che ballano insieme, non potrà fare a meno di pensare a Kemal: così Yildiz realizzerà di voler tornare con il suo ex marito. Un giorno si sveglierà presto, preparerà una valigia con l’essenziale e uscirà di casa decisa a confessare il suo amore a Kemal.

Yildiz invierà un messaggio ad Halit, avvisandolo della sua decisione: porre fine al loro matrimonio. La protagonista si recerà a casa di Kemal e, quando l’uomo aprirà la porta, gli spiegherà di aver lasciato Halit: “Gli ho detto che voglio stare con te, gli ho inviato un messaggio. Ti amo”, saranno le sue parole. Tuttavia, non riceverà la risposta attesa. Kemal resterà in silenzio e spalancherà la porta per mostrarle cosa sta succedendo nel salotto di casa sua.

Per Yildiz sarà un vero colpo basso. Vedrà Zehra in abito da sposa, pronta a convolare a nozze con il suo amato Kemal. Insieme a loro ci saranno Halit e un ufficiale dello stato civile. Zehra e Halit saranno sorpresi dalla presenza di Yildiz, rimasta estremamente delusa dalla scena. La donna dovrà fare i conti anche con un altro problema: il messaggio inviato al marito, che cercherà di cancellare prima che possa leggerlo.