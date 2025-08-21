Ex Temptation Island irriconoscibile: la foto che lascia tutti a bocca aperta

Sono tanti i protagonisti di Temptation Island che, dopo aver partecipato al programma, restano nel cuore dei telespettatori affezionati al reality. Così, è facile iniziare a seguirli sui social per vedere come cambia la loro vita dopo quell’esperienza.

Un ex protagonista di Temptation Island, dopo il programma ha fatto incetta di follower, interessati alla sua vita lontano dai riflettori, e in tanti sono rimasti a bocca aperta nel notare la sua trasformazione: è irriconoscibile.

Come è cambiato l’ex protagonista di Temptation Island

Tutti coloro che seguono Temptation Island ricorderanno sicuramente Siria Pingo che partecipò al reality con il suo ormai ex fidanzato Matteo Vitali. La ragazza ha parlato sin da subito del percorso lungo e impegnativo intrapreso per perdere i kg di troppo.

Di recente proprio la ragazza ha mostrato per la prima volta sui social il suo cambiamento fisico. Superava abbondantemente i 100 kg, tanto da non riuscire nemmeno a salire le scale. Aveva raccontato di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia bariatrica, una sleeve gastrectomy. Dopo l’intervento, ha perso 85 chili, raggiungendo un peso più sano.

Ha mostrato delle foto di come era, senza più vergognarsene e infatti la didascalia accanto agli scatti non lascia spazio all’immaginazione. Ha scritto: “È la volta giusta, ci riesco… Anche quando non avevo forza, anche quando mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo. Sono passata dal nascondermi al mostrarmi. Dalle lacrime al sudore. Dai “non ce la faccio” ai “vediamo che succede stavolta”. Ho fatto pace con chi ero. E mi sto godendo chi sto diventando. Senza filtri, senza favole. Solo io, in movimento. Sempre. #sleeve”.

Spesso Siria posta foto in cui mostra il suo corpo senza filtri. Di recente aveva anche postato degli scatti in cui si notavano cicatrici e smagliature sulla sua pancia e anche in quel caso aveva lanciato un bel messaggio di accettazione per tutte le persone che la seguono.

Aveva scritto: “I segni della mia pelle non sono un difetto. Sono la mappa del mio viaggio. Ogni linea, ogni curva, racconta un passo, una caduta, una rinascita. Non sempre è facile guardarli. Ci sono giorni in cui li amo e giorni in cui li nasconderei. Ma oggi scelgo di mostrarli. Perché sono parte di me, del mio coraggio, della mia Astoria. Il mio corpo non chiede approvazione. Parla da solo. E io lo ascolto”.

Siria è una ragazza che si mostra senza filtri in un mondo, quello dei social, dove invece l’apparenza abbonda.