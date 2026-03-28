Errori da non fare per il pranzo di Pasqua: a casa o al ristorante ecco come rendere l’outfit perfetto

La Pasqua ha le sue regole non scritte. Una è che ci si mette il vestito buono. Non importa se si va dalla zia o al ristorante con gli amici: quel giorno si tira fuori qualcosa di curato, qualcosa che non si indossa tutti i giorni. Il problema è che spesso si esagera.

Capita di vedere una signora con un abito da sera, strascico e paillettes, seduta al tavolo del ristorante come se fosse a un galà. Al contrario, qualcuno con i jeans strappati e le infradito.

L’errore, in entrambi i casi, è lo stesso: non aver capito dove si andava. Perché l’outfit di Pasqua deve essere elegante, sì, ma mai fuori luogo. E fuori luogo può essere sia troppo elegante che troppo casual.

Casa o ristorante? A Pasqua per l’outfit ambia tutto

Se si è invitati a casa, la prima cosa da sapere è che l’abito non deve essere troppo ingessato. Si mangia, si sta seduti a lungo, ci si alza, si chiacchiera in piedi. Un vestito troppo stretto, un paio di scarpe che dopo un’ora fanno male, rovinano la festa. Meglio puntare su tessuti morbidi, scarpe con un tacco comodo, una giacca che si può togliere. In casa si può osare con i colori pastello, con un jumpsuit elegante, con un abito lungo ma non da cerimonia.

Al ristorante, invece, le regole cambiano. Il ristorante impone più formalità, ma anche più libertà: si può osare con un tailleur, con un abito scuro, con dettagli più ricercati. L’importante è non arrivare né troppo vestiti né troppo spogliati. E poi c’è una regola che vale sempre, ovunque: mai sovrapporre troppi accessori. Una collana importante, da sola, basta.

Come vestirsi per l’occasione? Ecco il trucco

Per una donna, a casa di parenti, un paio di pantaloni a palazzo in lino, una camicia di seta e un blazer leggero funzionano sempre. Scarpe basse ma eleganti, magari una ballerina in pelle o un mocassino. Per il ristorante, un abito midi in georgette, un tacco medio, una pochette. Colori? Il bianco è sempre azzeccato a Pasqua, ma anche il beige, il rosa antico, il verde salvia. Per gli uomini, a casa vanno bene pantaloni di cotone, camicia e giacca, ma niente cravatta.

Al ristorante si può aggiungere la cravatta, magari in seta, e un paio di scarpe di cuoio lucide. E poi c’è il dettaglio che molti dimenticano: la giacca. Anche se fa caldo, anche se si mangia in terrazza, la giacca si porta. Poi, se ci si sente a disagio, ci si leva. Ma arrivare senza, in certi contesti, è un errore. Alla fine, la regola più semplice è questa: guardare cosa metterebbe la padrona di casa. Se è lei ad avere cura di sé, anche gli ospiti devono esserlo. La Pasqua è un giorno di festa. E l’abito, in fondo, è il primo modo per dire che si è felici di esserci.