“Ecco perché ho perso 10 kg in un mese”: Roberta Di Padua a cuore aperto, le toccanti parole

Roberta Di Padua e la rivelazione a cuore aperto, l’ex-dama di Uomini e Donne parla di come abbia perso ben 10 kg in un momento piuttosto difficile.

Tra i volti più amati di Uomini e Donne degli ultimi anni, Roberta Di Padua è ormai un volto noto del nostro piccolo schermo, oltre che dei social; nonostante, da tempo, sia lontana dal dating show di Canale 5, i fan non hanno smesso di seguire, sostenere e supportare Roberta, che solo su Instagram vanta più di 380mila follower.

Il suo percorso al programma di Maria De Filippi ha avuto tanti alti e bassi, e non è stato di certo esente da polemiche, ma alla fine ha portato al grande amore: da più di un anno e mezzo fa coppia fissa con Alessandro Vicinanza, che dopo la rottura con Ida Platano è tornato in studio e si è riavvicinato, in maniera decisiva, a Roberta.

L’ex-dama del parterre è stata recentemente ospite del Salotto di Che Donna, dove ha avuto modo di parlare a lungo della sua relazione ma anche, ad esempio, rivelare dei tristi retroscena; il momento in cui ha raccontato di come abbia perso 10 kg è stato piuttosto commovente, ecco cosa ha detto.

Roberta Di Padua e la rivelazione sui kg persi: il difficile momento della dama

Ospite del Salotto di Che Donna, Roberta Di Padua ha parlato a lungo della sua relazione con Alessandro Vicinanza, confermando la volontà di entrambi di allargare la famiglia; i due stanno provando ad avere un figlio e tutti i fan sperano possano ricevere presto belle notizie.

Il momento, per Roberta, è davvero positivo, ma l’intervista al podcast le ha dato modo anche di confessarsi in merito ad alcuni momenti difficili: nello specifico, ha spesso subito attacchi per il suo aspetto fisico. “Ci sono stati dei momenti in cui avevo qualche chilo in più oppure qualche chilo in meno, come lo scorso anno” ha spiegato la Di Padua, che poi si è lasciata andare alla confessione toccante.

“Sono scesa così 10 chili, in un mese” rivela Roberta, dopo aver confessato di non aver passato un bel periodo lo scorso anno per via di una serie di problemi personali, anche se molti, non sapendolo, si sono lasciati andare a commenti impropri e inadeguati dandole della “malata”.

L’ex-dama però si è ripresa e afferma senza mezzi termini: “Oggi per me è un periodo felice”, dove si sente bene e si vede quasi in una “nuvola rosa”. I fan, di queste parole, non possono che esserne veramente felici!