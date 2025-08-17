È solo grazie alla mamma se non passo più ore a spolverare: questo suo trucco è stata una svolta

Specie ora che è estate, la polvere si moltiplica su mobili e superfici giorno dopo giorno, e ricompare anche dopo poco tempo dall’ultima volta in cui si è spolverato. Eppure, questa faccenda domestica è davvero fastidiosa, specie se si hanno tanti oggetti, soprammobili e una casa molto grande.

Si può ovviare a questo fastidioso problema senza spendere soldi in prodotti “pseudo-miracolosi” e costosi panni cattura polvere. Il trucco è a portata di mano ed è davvero una svolta.

Il trucco per evitare di stare ore ed ore a spolverare

Spolverare per ore ed ore non è una bella prospettiva, specie ora che fa caldo. Eppure, quando la polvere compare, è bene farla sparire subito per evitare problemi di salute e anche per non far sembrare la casa sporca e trascurata.

Soprattutto quando si tratta di mobili bianchi e laccati, il problema della polvere è ancora più sentito ed evidente. E usare certi prodotti aggressivi può soltanto creare più danno sulle superfici. Per fortuna esiste un trucco efficace per rimuovere con successo la polvere dai mobili, usando prodotti naturali che probabilmente si hanno già in casa.

Si tratta di:

Acqua

Olio d’oliva

Aceto bianco

Sapone per piatti

Olio essenziale a scelta

Poi bisognerà procurarsi anche un panno in microfibra e un contenitore spray. A questo punto mescolare un cucchiaio di olio d’oliva, un cucchiaio di sapone per piatti e un cucchiaio di aceto bianco, aggiungere acqua fino a completare il contenitore e poi 20 gocce di olio essenziale.

Quindi spruzzare la miscela sul panno in microfibra e iniziare a pulire i mobili. Questa soluzione è perfetta per rimuovere la polvere e creare una pellicola che la terrà lontana per giorni. La pulizia sarà accurata e naturale: il sapone cattura lo sporco, mentre l’olio d’oliva dona brillantezza e protezione ai mobili; infine l’aceto bianco sgrassa e disinfetta.

Insomma questo trucco eviterà di stare ore e ore a spolverare perché la polvere non comparirà tanto di frequente. Ora che è estate e si tengono aperte le finestre e le porte finestre più spesso, infatti, questa può formarsi molto più velocemente, ma con il rimedio a base di aceto e olio d’oliva, i mobili e le superfici saranno protetti da una barriera invisibile che ne impedisce la facile produzione.

In questo modo non si dovrà stare tutto il giorno a spolverare con questo gran caldo ma i mobili saranno brillanti per giorni.