Dove vive Martina Colombari: la splendida casa dell’ex Miss Italia nel cuore di Milano

Martina Colombari è l’ex Miss Italia che ha conquistato tutti con la sua bellezza nel 1991. Da allora ne ha fatta di strada, diventando un personaggio del mondo dello spettacolo ed un’attrice di successo non solo di serie TV ma anche di teatro.

Infatti, anche se non la vediamo più sul piccolo schermo, Martina continua con il teatro. Purtroppo ha attraversato un periodo difficile con suo figlio Achille ma è riuscita a riprendere in mano la situazione e la sua carriera d’attrice e ora sta spopolando a teatro con “Fiori d’acciaio”. Non tutti lo sanno ma l’ex Miss Italia vive nel cuore di Milano in una casa splendida.

La casa di Martina Colombari nel cuore di Milano

Martina Colombari vive a Milano con suo marito, l’ex calciatore Billy Costacurta e loro figlio Achille. La loro è una casa moderna ma molto chic che ha come vista i grattacieli meneghini.

Si trova nel quartiere isola e affaccia sulla famosa piazza Gae Aulenti e dal grande terrazzo gode di una vista mozzafiato sullo skyline e sui grattacieli di Milano. Sui social Martina ha spesso condiviso degli scatti in cui si intravedevano pochi dettagli degli interni della sua casa. Compare spesso il grande soggiorno con sala da pranzo annessa.

Il pavimento della stanza è il parquet mentre divani e poltrone sono sui toni del beige e tortora. C’è un grande tavolo da pranzo in cristallo abbinato a delle sedie in pelle panna. Non mancano foto di famiglia sui mobili del soggiorno ma anche libri sparsi o posizionati in libreria. Le pareti sono rivestite in legno e conferiscono accoglienza e calore all’ambiente.

C’è anche un caminetto integrato sotto la TV che contribuisce ancora di più a questo scopo. Durante le serate invernali questo contesto è davvero ideale per rilassarsi magari guardando un bel film o una serie TV. Nelle foto di Martina si scorge anche qualche dettagli sulla cucina che ha linee essenziali. I pavimenti sono in gres chiaro e i mobili in legno e acciaio.

Martina si gode sicuramente l’intimità di casa sua con il marito e il figlio ma ora è impegnata a teatro e a volte sarà anche lontana da Milano per il tour in tutta Italia. Ciò non toglie che dai pochi dettagli visibili dalle foto che posta sui social, si percepisce che la casa è davvero fine ed elegante, come d’altronde la stessa padrona di casa è.