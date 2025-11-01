La doccia può davvero ridurre lo stress? La scoperta che può cambiare la tua giornata

Davvero la doccia può ridurre lo stress e migliorare la nostra giornata? Oggi parleremo di un rituale quotidiano che può davvero cambiare la nostra giornata, ovviamente in meglio. Quando si rientra a casa dopo una giornata intensa e impegnativa non si desidera altro che farsi la doccia. C’è chi invece preferisce farla al mattino appena svegli perché ritiene che si affronta la meglio la mattinata, chi di sera prima di andare a dormire. Vediamo come la doccia può davvero cambiare in meglio la giornata e ridurre lo stress.

Come fare la doccia rilassante?

Quando si fa la doccia si riesce a rallentare e ritagliarsi del tempo, soprattutto quando le giornata sono molto intense, impegnative e stressanti. Un piccolo rituale di benessere che può davvero apportare solo benefici al nostro corpo. Quando si fa la doccia non è solamente un modo per prendersi cura della propria igiene personale, ma anche un momento per dedicarsi del tempo a se stessi, spesso sotto la doccia si canta, in una vita sempre frenetica, la doccia rigenera davvero.

Diventa un vero e proprio rituale di benessere perché la doccia aiuta a stimolare la circolazione, riduce lo stress, migliora l’umore e persino aiutare a dormire meglio se si fa di sera.

Una fetta di persone preferisce farla la sera, altri la mattina, chi in entrambi i momenti della giornata. Non c’è una regola ben precisa, ma oltre all’igiene personale la doccia può portare ad un benessere psicofisico. Si consiglia di fare la doccia calda che va a rilassare i muscoli del corpo, aiuta anche a mettere in ordine i pensieri, che spesso sono in disordine, fa chiarezza mentre l’acqua scorre sul nostro corpo. È importante creare la giusta atmosfera per la tua doccia ascoltare della musica rilassante e posizionare delle candele profumate in bagno, sembra di stare in una SPA. Usare un bagnoschiuma con oli essenziali e rilassati. Ricorsa di lasciare scorrere l’acqua sulla pelle, eliminerai ogni forma di ansia e stress.

Ricordati solamente di non utilizzare acqua eccessivamente calda per non danneggiare la barriera idrolipidica della pelle e non rischiare un effetto disidratazione.

Dopo aver fatto la doccia, procedere con un esfoliante per il corpo, scegli quello adatto alla tua pelle. Poi procedi al risciacquo e applica una crema idratante che nutre la pelle. Ricordarsi sempre di coccolare la propria pelle.

Non avere mai fretta!

Non devi avere assolutamente fretta mentre fai la doccia, stacca la spina e non pensare a nulla, non devi lasciarti condizionare da nessun pensiero soprattutto negativo. Appena terminata la doccia si prende coscienza della realtà, avvolgi il corpo con l’accappatoio o telo bagno e noterai la differenza, ti sentirai leggera, libera. Prendersi cura di si se stesse è importante il resto può aspettare, concediti la doccia tanto, meritate e zero rimorsi, non pensare di togliere del tempo ad altri, hai bisogno di sentirti sempre bene con te stessa.