Depilarsi con la lametta le gambe può essere pericoloso: non commettere questi errori

Depilazione gambe, come prendersi cura della pelle e gli errori da non commettere

Che sia estate o inverno, c’è una cosa di cui tante donne non possono fare a meno: rimuovere i peli dalle gambe. C’è chi ha deciso di affidarsi al laser per rimuovere in maniera definitiva i peli, chi opta per la classica ceretta dall’estetista e chi, invece, preferisce il rimedio più veloce ed economico ovvero la tanto criticata lametta.

Depilarsi le gambe con la lametta richiede determinate accortezze, altrimenti il rischio è quello di ottenere una pelle irritata, arrossata e peli incarniti. Se il follicolo pilifero risulta irritato, può verificarsi anche una situazione di follicolite, ovvero un’infezione che si manifesta attraverso arrossamenti e pelle infiammata. Quali, sono, quindi gli errori da non fare per una pelle sana, liscia e morbida? Scopriamolo insieme!

Depilazione gambe con la lametta: gli errori da non fare

Gli errori che si commettono ancora oggi con la lametta sono innumerevoli.

Innanzitutto, è importantissimo preparare la pelle alla depilazione. Evita di passare la lametta su una pelle completamente asciutta, piuttosto inumidiscila con dell’acqua tiepida. Il momento migliore per la depilazione è il post-doccia.

Per evitare tagli o pelle arrossata al primo passaggio è importante applicare su tutta la gamba una crema da barba o un gel all’aloe.

Un errore molto comune è quello di passare la lametta molto velocemente e in maniera insistente sullo stesso punto. In questo modo irriti la cute, sarebbe preferibile usare la lametta con delicatezza e passarla sulla gamba sempre lentamente, evitando di soffermarsi sullo stesso punto.

La lametta va cambiata spesso, almeno ogni 5 o 6 rasature. Non conservarla mai sotto la doccia, altrimenti rischi di lasciarla spesso bagnata e trasformarla in una fonte di batteri. Lasciala sempre asciugare all’aria aperta ogni volta che la utilizzi, quindi conservarla solo quando risulterà completamente asciutta.

Almeno una volta a settimana effettua uno scrub su tutte le gambe, massaggia quindi il prodotto sulla pelle con delicatezza e movimenti circolari. Questo passaggio ti permetterà di ottenere una rasatura più duratura e liscia.

Ma la preparazione non è tutto, anche il post depilazione fa la differenza. Dopo aver rasato le gambe, spruzza su tutta la zona dell’acqua termale, una volta asciutta dovrai applicare una crema idratante e nutriente. Ricorda di prenderti cura della pelle delle tue gambe ogni giorno, così da avere sempre una cute liscia, idratata e in salute.