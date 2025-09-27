Dal piccolo schermo alla tua cucina | borek turco come in La forza di una donna

Borek: dal piccolo schermo alla tua cucina; ecco come si prepara quella buonissima torta salata turca in La forza di una donna! Non c’è niente di più bello che essere capace di rifare a casa, quei piatti favolosi visti televisione, vero? Inutile mentire, quante volte hai visto qualcosa di gustoso e avresti voluto assaggiarlo? A me capita spesso, ed è successo proprio con il borek guardando a mia serie televisiva preferita “La forza di una donna!” In quel momento ho pensato: “Devo provarlo subito!” e l’ho fatto. Fidati, è una torta salata che ti fa sentire come in una cucina turca, ricca di sapori, profumi e un mix di ingredienti che esplodono di gusto. Perfetta per una cena veloce o …

Borek: dal piccolo schermo alla tua cucina; ecco come si prepara quella buonissima torta salata turca in La forza di una donna!

Non c’è niente di più bello che essere capace di rifare a casa, quei piatti favolosi visti televisione, vero? Inutile mentire, quante volte hai visto qualcosa di gustoso e avresti voluto assaggiarlo? A me capita spesso, ed è successo proprio con il borek guardando a mia serie televisiva preferita “La forza di una donna!” In quel momento ho pensato: “Devo provarlo subito!” e l’ho fatto. Fidati, è una torta salata che ti fa sentire come in una cucina turca, ricca di sapori, profumi e un mix di ingredienti che esplodono di gusto. Perfetta per una cena veloce o per stupire gli amici, senza impazzire tra mille preparazioni.

Quello che rende il borek davvero speciale è la combinazione tra patate morbide, spinaci freschi e carne tritata saporita, avvolti in strati sottilissimi di pasta fillo che diventano croccantissimi in forno. E credimi che quando la sforni, quell’odore che si sprigiona è irresistibile! Solo pochi ingredienti e un po’ di attenzione nella stesura della pasta, per ottenere lo stesso succulento risultato visto in tv.

Borek: la torta salata turca che vogliono provare tutti!

Quindi fidati di me, Preparare in casa il borek non solo è un gioco da ragazzi, ma hai la certezza che piacerà a tutta la famiglia, provare per credere. Allaccia il grembiule quindi, scalda il forno e preparati a fare un viaggio in Turchia senza muoverti da casa, ti assicuro che sarà un successone. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti



Ingredienti per il Borek

Per 4 persone

300 g di pasta fillo

1 cipolla

Olio extravergine d’oliva q.b.

300 g di patate

400 g di carne tritata di manzo

500 g di spinaci

Per la bagna

1 uovo

1 bicchierino di latte

Un bicchierino di olio extravergine d’oliva

Come si prepara il Borek