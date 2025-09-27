Dal piccolo schermo alla tua cucina | borek turco come in La forza di una donna

Borek: dal piccolo schermo alla tua cucina; ecco come si prepara quella buonissima torta salata turca in La forza di una donna!
Non c’è niente di più bello che essere capace di rifare a casa, quei piatti favolosi visti televisione, vero? Inutile mentire, quante volte hai visto qualcosa di gustoso e avresti voluto assaggiarlo? A me capita spesso, ed è successo proprio con il borek guardando a mia serie televisiva preferita “La forza di una donna!” In quel momento ho pensato: “Devo provarlo subito!” e l’ho fatto. Fidati, è una torta salata che ti fa sentire come in una cucina turca, ricca di sapori, profumi e un mix di ingredienti che esplodono di gusto. Perfetta per una cena veloce o per stupire gli amici, senza impazzire tra mille preparazioni.
Quello che rende il borek davvero speciale è la combinazione tra patate morbide, spinaci freschi e carne tritata saporita, avvolti in strati sottilissimi di pasta fillo che diventano croccantissimi in forno. E credimi che quando la sforni, quell’odore che si sprigiona è irresistibile! Solo pochi ingredienti e un po’ di attenzione nella stesura della pasta, per ottenere lo stesso succulento risultato visto in tv.
Borek: la torta salata turca che vogliono provare tutti!
Quindi fidati di me, Preparare in casa il borek non solo è un gioco da ragazzi, ma hai la certezza che piacerà a tutta la famiglia, provare per credere. Allaccia il grembiule quindi, scalda il forno e preparati a fare un viaggio in Turchia senza muoverti da casa, ti assicuro che sarà un successone. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 30 minuti
Ingredienti per il Borek
Per 4 persone
- 300 g di pasta fillo
- 1 cipolla
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- 300 g di patate
- 400 g di carne tritata di manzo
- 500 g di spinaci
Per la bagna
- 1 uovo
- 1 bicchierino di latte
- Un bicchierino di olio extravergine d’oliva
Come si prepara il Borek
- Inizia pelando le patate, tagliale a dadini piccoli e lessale in acqua salata per circa 10 minuti. Nel frattempo, pulisci gli spinaci e falli saltare in padella con un po’ di olio e la cipolla tritata finemente, aggiustando di sale e pepe, secondo i tuoi gusti.
- In una padella antiaderente, fai rosolare intanto la carne tritata con un po’ di olio e aggiusta sempre di sale e pepe. Una volta cotta, mescola con le patate e gli spinaci e lascia raffreddare un po’. Intanto prepara anche la bagna.
- In una ciotola, sbatti un uovo con il latte e un bicchierino d’olio, che servirà per spennellare gli strati di pasta fillo e renderli dorati e croccanti in forno.
- Ora quindi, stendi un foglio di pasta fillo in una teglia leggermente oliata, spennella con un po’ di bagna e aggiungi un po’ di ripieno. Continua alternando strati di pasta e ripieno fino a terminare gli ingredienti, finendo con uno strato di pasta fillo. Spennella bene la superficie con la bagna restante, ed è fatta.
- Preriscalda il forno a 180 gradi ventilato e inforna il borek per 30-35 minuti, finché la superficie sarà dorata e croccante. Fidati, la crosticina che si forma è irresistibile! Terminata poi la cottura, lascialo assestare e porta in tavola il tuo borek ancora caldo. Vedrai che ogni morso è un mix perfetto tra croccantezza e morbidezza, una bontà che conquista chiunque al primo assaggio.
- Se ami i piatti sfiziosi e veloci come questo, allora prova anche questa speciale torta salata, un’altra specialità semplicissima da fare ma perfetta per mettere tutti d’accordo. Buon appetito!