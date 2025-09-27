Dal piccolo schermo alla tua cucina | borek turco come in La forza di una donna

di

Borek: dal piccolo schermo alla tua cucina; ecco come si prepara quella buonissima torta salata turca in La forza di una donna!

Non c’è niente di più bello che essere capace di rifare a casa, quei piatti favolosi visti televisione, vero? Inutile mentire, quante volte hai visto qualcosa di gustoso e avresti voluto assaggiarlo? A me capita spesso, ed è successo proprio con il borek guardando a mia serie televisiva preferita “La forza di una donna!” In quel momento ho pensato: “Devo provarlo subito!” e l’ho fatto. Fidati, è una torta salata che ti fa sentire come in una cucina turca, ricca di sapori, profumi e un mix di ingredienti che esplodono di gusto. Perfetta per una cena veloce o per stupire gli amici, senza impazzire tra mille preparazioni.

Quello che rende il borek davvero speciale è la combinazione tra patate morbide, spinaci freschi e carne tritata saporita, avvolti in strati sottilissimi di pasta fillo che diventano croccantissimi in forno. E credimi che quando la sforni, quell’odore che si sprigiona è irresistibile! Solo pochi ingredienti e un po’ di attenzione nella stesura della pasta, per ottenere lo stesso succulento risultato visto in tv.

Borek: la torta salata turca che vogliono provare tutti!

Quindi fidati di me, Preparare in casa il borek non solo è un gioco da ragazzi, ma hai la certezza che piacerà a tutta la famiglia, provare per credere. Allaccia il grembiule quindi, scalda il forno e preparati a fare un viaggio in Turchia senza muoverti da casa, ti assicuro che sarà un successone. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per il Borek

Per 4 persone

  • 300 g di pasta fillo
  • 1 cipolla
  • Olio extravergine d’oliva q.b.
  • 300 g di patate
  • 400 g di carne tritata di manzo
  • 500 g di spinaci

Per la bagna

  • 1 uovo
  • 1 bicchierino di latte
  • Un bicchierino di olio extravergine d’oliva

Come si prepara il Borek

  1. Inizia pelando le patate, tagliale a dadini piccoli e lessale in acqua salata per circa 10 minuti. Nel frattempo, pulisci gli spinaci e falli saltare in padella con un po’ di olio e la cipolla tritata finemente, aggiustando di sale e pepe, secondo i tuoi gusti.
  2. In una padella antiaderente, fai rosolare intanto la carne tritata con un po’ di olio e aggiusta sempre di sale e pepe. Una volta cotta, mescola con le patate e gli spinaci e lascia raffreddare un po’. Intanto prepara anche la bagna.
  3. In una ciotola, sbatti un uovo con il latte e un bicchierino d’olio, che servirà per spennellare gli strati di pasta fillo e renderli dorati e croccanti in forno.
  4. Ora quindi, stendi un foglio di pasta fillo in una teglia leggermente oliata, spennella con un po’ di bagna e aggiungi un po’ di ripieno. Continua alternando strati di pasta e ripieno fino a terminare gli ingredienti, finendo con uno strato di pasta fillo. Spennella bene la superficie con la bagna restante, ed è fatta.
  5. Preriscalda il forno a 180 gradi ventilato e inforna il borek per 30-35 minuti, finché la superficie sarà dorata e croccante. Fidati, la crosticina che si forma è irresistibile! Terminata poi la cottura, lascialo assestare e porta in tavola il tuo borek ancora caldo. Vedrai che ogni morso è un mix perfetto tra croccantezza e morbidezza, una bontà che conquista chiunque al primo assaggio.
  6. Se ami i piatti sfiziosi e veloci come questo, allora prova anche questa speciale torta salata, un’altra specialità semplicissima da fare ma perfetta per mettere tutti d’accordo. Buon appetito!
