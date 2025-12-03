Così buone che è obbligatorio il bis: prepara le vongole ti faccio consolare

Le Linguine alle vongole conquistano tutti con pochi ingredienti: il mix perfetto tra semplicità, gusto e profumo di mare che quasi fare il bis è obbligatorio!
Acquistare vongole fresche e sentirne il profumo di mare è già una sorta di certezza che quello che preparerai sarà perfetto. Ti assicuro infatti che già mentre le prepari, il profumo di aglio e olio ti fa venire l’acquolina in bocca. E poi non ti seve altro che questo, tutto quello che devi fare è solo stare attenta a pochi passaggi che fanno la differenza ma di per sé è uno di quei piatti che conquista sempre tutti stando pochissimo tempo in cucina!
Quello che mi piace delle Linguine alle vongole è la semplicità come ti dicevo. Linguine, vongole, aglio, olio e un po’ di prezzemolo fresco insieme per ottenere un vero capolavoro. Non c’è niente da fare, è uno di quei classici che specie al sud a natale preparano tutti e non c’è niente di meglio per evitare di stare ore in cucina.
Linguine alle vongole: un piatto perfetto se vuoi unire semplicità e gusto!
Insomma, se vuoi vedere tutti soddisfatti soprattutto a Natale prepara le Linguine alle vongole così e ti faccio vedere che sarà un successone. Ora non ti resta che allacciare il grembiule e vedrai come in pochissimi minuti otterrai un risultato perfetto. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 10 minuti circa
Ingredienti per le Linguine alle vongole
Per 4 persone
- 400 g di linguine
- 1 kg di vongole
- 2 spicchi di aglio
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale q.b.
- Prezzemolo q.b.
Come si preparano le Linguine alle vongole
- Inizia facendo spurgare le vongole per circa mezz’ora in una ciotola con acqua fredda e sale. Trascorso il tempo, sciacquale sotto l’acqua corrente fredda e se ne trovi qualcuna aperta, schiacciala leggermente: se non si chiude, scartala. È un piccolo trucco per avere solo vongole freschissime e saporite.
- In una padella capiente versa giusto un generoso giro di olio extravergine e aggiungi gli spicchi di aglio schiacciati e i gambi di sedano. Falli dorare piano piano senza farli bruciare, così rilasciano tutto il loro aroma e inondano la cucina di profumo.
- Aggiungi le vongole, alza leggermente la fiamma e copri con un coperchio. Bastano pochi minuti perché si aprano tutte e mi raccomando, durante la cottura, scuoti la padella di tanto in tanto.
- Mentre le vongole cuociono, porta a bollore abbondante acqua salata e cuoci le linguine al dente. Il trucco è non farle scuocere, perché devono assorbire quel sughetto fantastico delle vongole quando le unisci alla padella. Scolale e versale direttamente nella padella, mescolando bene e facendo saltare tutto insieme per un paio di minuti.
- Ricordati di rimuovere l’aglio e i gambi rosolati, poi insaporisci con il prezzemolo fresco tritato. Non ti resta che assaggiare e se serve aggiusta di sale, anche se di certo non servirà perché il gusto delle vongole sarà già perfetto.
- Impiatta con cura, magari con qualche vongola in bella vista sopra le linguine e vedrai che effetto: sembra un piatto da ristorante, ma con la soddisfazione che l’hai fatto tu con le tue mani.
E dunque, le Linguine alle vongole sono un piatto semplice, veloce e straordinariamente saporito. Parliamo di un profumo irresistibile di mare e gusto semplice ma imbattibile dal bis praticamente obbligatorio. E se ami i sapori marini, prova anche gli Spaghetti allo scoglio: stessa freschezza e gusto, perfetti per chi non resiste al mare in tavola soprattutto a Natale. Buon appetito!