Così buone che è obbligatorio il bis: prepara le vongole ti faccio consolare

Linguine alle vongole perfette: veloci, saporite e profumate, un piatto di mare irresistibile per stupire amici e famiglia in pochi minuti, soprattutto a Natale!

Le Linguine alle vongole conquistano tutti con pochi ingredienti: il mix perfetto tra semplicità, gusto e profumo di mare che quasi fare il bis è obbligatorio!

Acquistare vongole fresche e sentirne il profumo di mare è già una sorta di certezza che quello che preparerai sarà perfetto. Ti assicuro infatti che già mentre le prepari, il profumo di aglio e olio ti fa venire l’acquolina in bocca. E poi non ti seve altro che questo, tutto quello che devi fare è solo stare attenta a pochi passaggi che fanno la differenza ma di per sé è uno di quei piatti che conquista sempre tutti stando pochissimo tempo in cucina!

Quello che mi piace delle Linguine alle vongole è la semplicità come ti dicevo. Linguine, vongole, aglio, olio e un po’ di prezzemolo fresco insieme per ottenere un vero capolavoro. Non c’è niente da fare, è uno di quei classici che specie al sud a natale preparano tutti e non c’è niente di meglio per evitare di stare ore in cucina.

Linguine alle vongole: un piatto perfetto se vuoi unire semplicità e gusto!

Insomma, se vuoi vedere tutti soddisfatti soprattutto a Natale prepara le Linguine alle vongole così e ti faccio vedere che sarà un successone. Ora non ti resta che allacciare il grembiule e vedrai come in pochissimi minuti otterrai un risultato perfetto. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti circa

Ingredienti per le Linguine alle vongole

Per 4 persone

400 g di linguine

1 kg di vongole

2 spicchi di aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Prezzemolo q.b.

Come si preparano le Linguine alle vongole

Inizia facendo spurgare le vongole per circa mezz’ora in una ciotola con acqua fredda e sale. Trascorso il tempo, sciacquale sotto l’acqua corrente fredda e se ne trovi qualcuna aperta, schiacciala leggermente: se non si chiude, scartala. È un piccolo trucco per avere solo vongole freschissime e saporite. In una padella capiente versa giusto un generoso giro di olio extravergine e aggiungi gli spicchi di aglio schiacciati e i gambi di sedano. Falli dorare piano piano senza farli bruciare, così rilasciano tutto il loro aroma e inondano la cucina di profumo. Aggiungi le vongole, alza leggermente la fiamma e copri con un coperchio. Bastano pochi minuti perché si aprano tutte e mi raccomando, durante la cottura, scuoti la padella di tanto in tanto. Mentre le vongole cuociono, porta a bollore abbondante acqua salata e cuoci le linguine al dente. Il trucco è non farle scuocere, perché devono assorbire quel sughetto fantastico delle vongole quando le unisci alla padella. Scolale e versale direttamente nella padella, mescolando bene e facendo saltare tutto insieme per un paio di minuti. Ricordati di rimuovere l’aglio e i gambi rosolati, poi insaporisci con il prezzemolo fresco tritato. Non ti resta che assaggiare e se serve aggiusta di sale, anche se di certo non servirà perché il gusto delle vongole sarà già perfetto. Impiatta con cura, magari con qualche vongola in bella vista sopra le linguine e vedrai che effetto: sembra un piatto da ristorante, ma con la soddisfazione che l’hai fatto tu con le tue mani.

E dunque, le Linguine alle vongole sono un piatto semplice, veloce e straordinariamente saporito. Parliamo di un profumo irresistibile di mare e gusto semplice ma imbattibile dal bis praticamente obbligatorio. E se ami i sapori marini, prova anche gli Spaghetti allo scoglio: stessa freschezza e gusto, perfetti per chi non resiste al mare in tavola soprattutto a Natale. Buon appetito!