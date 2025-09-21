Comfort food perfetto | le lasagne come vuole la tradizione

Lasagne alla bolognese: li preparo come vuole la tradizione, un comfort food perfetto per le semplici e grandi occasioni! C’è solo un piatto che sa di domeniche in famiglia ed è perfetto in qualunque occasione: le lasagne alla bolognese. Così morbide, cremose, e tanto ricche al punto giusto, che ogni strato è una goduria che non delude mai. Fidati, è il comfort food per eccellenza! La bellezza di questa ricetta sta proprio nella sua semplicità! Ebbene si, parliamo proprio un mix di carne tritata, verdure fresche e un po’ di vino rosso, per un ragù che profuma tutta la cucina. E poi ovviamente non può mancare la besciamella, che è così morbida e vellutata, che lega tutto come una coperta …

C’è solo un piatto che sa di domeniche in famiglia ed è perfetto in qualunque occasione: le lasagne alla bolognese. Così morbide, cremose, e tanto ricche al punto giusto, che ogni strato è una goduria che non delude mai. Fidati, è il comfort food per eccellenza!

La bellezza di questa ricetta sta proprio nella sua semplicità! Ebbene si, parliamo proprio un mix di carne tritata, verdure fresche e un po’ di vino rosso, per un ragù che profuma tutta la cucina. E poi ovviamente non può mancare la besciamella, che è così morbida e vellutata, che lega tutto come una coperta soffice. Beh, probabilmente lo sai, già dal primo morso ti rendi conto del perché le lasagne alla bolognese sono sempre il piatto vincente ed intramontabile che amano tutti!

Lasagne alla bolognese: il piatto perfetto per le semplici e grandi occasioni!

Quindi che aspetti? Che sia un pranzo della domenica o una cena speciale, prepara la teglia e lasciati aiutare! Vedrai che insieme prepareremo un piatto di lasagne che è davvero da urlo, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per le Lasagne alla bolognese

Per 4 persone

250 g di lasagne

400 g di carne tritata di manzo

150 g di pancetta

1 cipolla

2 carote

2 gambi di sedano

200 ml di brodo vegetale

1 bicchiere di vino rosso

30 g di concentrato di pomodoro

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Per la besciamella

600 ml di latte

60 g di burro

60 g di farina 00

Sale q.b.

Pepe q.b.

Noce moscata q.b.

Come si preparano le Lasagne alla bolognese