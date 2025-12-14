Maglione marrone, gli abbinamenti più cool da copiare subito

Il marrone è un colore di tendenza per l’inverno 2026, ecco perché dovresti avere nel guardaroba un maglione di questa tonalità per rendere i tuoi look invernali ancora più trendy. Il maglione, inoltre, è un capo pratico e confortevole, perfetto per affrontare il freddo inverno e ottenere un outfit equilibrato tra stile e funzionalità.

Con le sue sfumature calde e avvolgenti, il marrone si abbina facilmente a una vasta gamma di olori, dai neutri fino a tonalità più decise. Scopriamo nel dettaglio come abbinare il maglione marrone in inverno senza commettere errori!

I consigli su come abbinare il maglione marrone in inverno

Nonostante le tonalità di tendenza siano innumerevoli, il marrone rimane una nuance elegante e raffinata da indossare in ogni occasione.

Da versioni più calde e confortevoli a quelle più delicate e fluide, il maglione marrone è l’alleato di stile perfetto per la fredda stagione.

Per lasciarlo protagonista assoluto del look, opta per abbinamenti con colori neutri e chiari, come il beige o il color panna. Anche un jeans è perfetto da abbinare a un maglione marrone, sia in versione over che dalla linea più sottile ed elegante.

Altre tonalità ideali da accostare al maglione marrone sono il verde nelle sfumature più scure, e il bordeaux, nuance intensa e sofisticata capace di aggiungere immediatamente carattere e profondità all’outfit.

Per un look invernale ricercato, potresti optare per una mini gonna in velluto in una di queste tonalità: il tessuto morbido crea un elegante contrasto con il maglione. Completa l’outfit con uno stivale marrone ton sur ton, che richiami il colore del capo e renda il look più armonioso e ben bilanciato.

Anche una gonna in pelle total black si rivela un’ottima scelta da abbinare al maglione marrone, soprattutto se desideri creare un look dal carattere deciso e contemporaneo. Il nero esalta le sfumature calde del marrone e permette di giocare con calzature coordinate, come stivali neri o una cintura in pelle.

Se l’obiettivo è unire comodità ed eleganza, indossa il maglione marrone con pantaloni sartoriali, magari in grigio o color cammello, per un risultato più elegante e di classe. Anche il tweed è perfetto per la stagione invernale, nel caso in cui si voglia osare un po’ di più.