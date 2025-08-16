Colpaccio Milly Carlucci: dopo Barbara D’Urso, a Ballando arriva un’altra star Mediaset

Milly Carlucci sta formando un cast di tutto rispetto per la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Dopo la conferma della partecipazione della conduttrice Barbara D’Urso, i colpi di scena continuano ad esserci. Infatti, arriva un’altra star Mediaset pronta ad infuocare la pista da ballo dello show del sabato sera.

Il gossip sembrerebbe infatti confermare la partecipazione di questo volto così famoso di casa Mediaset. Ovviamente la scelta non è piaciuta a Maria De Filippi, ed ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Chi arriva a Ballando con le Stelle dopo Barbara D’Urso

Da anni Milly Carlucci prova a portare a Ballando con le Stelle la showgirl argentina Belen Rodriguez. L’anno scorso sembrava vicinissima alla firma ma poi si ritirò all’ultimo minuto.

Ora il gossip si è riacceso e secondo delle indiscrezioni, proprio Belen potrebbe scendere in pista. Al momento non c’è nessun accordo firmato ma probabilmente l’argentina potrebbe essere presente a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte, ricevendo un cachet decisivo.

La sua apparizione potrebbe coincidere con la trasmissione rivale di Canale 5, Tu Si Que Vales. Belen, almeno dal punto di vista mediatico, si “scontrerebbe” con la sua ex datrice di lavoro, Maria De Filippi. Parpiglia ha confermato questo rumor scrivendo: “Come avevamo anticipato, ci sarà Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle. La sua presenza è prevista per la seconda puntata come ballerina per una notte. In questo modo sfiderà la sua ex datrice di lavoro Maria De Filippi… danzando per Milly Carlucci. Scelta, secondo le nostre fonti, non gradita”.

Insomma, Belen partecipando anche solo come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, non avrebbe fatto cosa gradita ai “piani alti” di casa Mediaset. Ma non importa: c’è chi già sogna di vedere lei e Barbara D’Urso insieme in pista. La stessa opinionista del programma Rossella Erra aveva detto: “Le vorrei vedere entrambe a Ballando con le Stelle… sarebbe troppo bello… le adorerei!”.

Anche a Mediaset si “scaldano i motori” e per Tu Si Que Vales si sta pensando ad un cast di tutto rispetto. Fra gli ospiti potrebbero esserci Fiorella Mannoia, Mara Venier, Ilary Blasi, Emma Marrone, Tina Cipollari, Alessia Marcuzzi, Lorella Cuccarini e molti altri. Quindi, con questi nomi sia da un lato che dall’altro, non è chiaro e scontato chi vincerà la sfida del sabato sera!