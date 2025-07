Il trucco delle francesi per essere chic anche con 40 gradi: provalo ad agosto

Inutile ribadirlo: le temperature estive stanno toccando dei picchi elevatissimi quest’anno. E come resistere? Come fare?

Puoi stare sotto al condizionatore o davanti al ventilatore per ore o camminare all’ombra, uscendo nelle ore meno calde. E quando vai in giro, non devi rinunciare a vestirti e ad acconciarti solo a causa del sudore. Anzi, puoi essere super chic anche con 40 gradi se sai come.

I trucchi che sto per svelarti sono spesso adottati dalle donne francese (note per il loro stile impeccabile) e soprattutto dalle parigine.

3 trucchi per essere chic anche con 40 gradi (e non riguardano solo l’outfit)

In estate, il make-up delle francesi diventa quasi invisibile. Niente fondotinta pesanti o contouring marcato: solo una base luminosa, un tocco di blush, un filo di mascara (se proprio serve) e un rossetto sheer per dare un po’ di colore al viso.

Il segreto è lasciare respirare la pelle e puntare tutto su uno stile effortless, che dà l’idea di essere curate senza averci messo troppo tempo. Spruzza un’acqua termale rinfrescante sulla pelle prima e dopo il trucco, vedrai la differenza.

Se vuoi la mia opinione, per evitare sbavature potresti usare un mascara waterproof. Ma non uno qualunque. Ecco i 4 migliori mascara waterproof del 2025: scegli il tuo preferito e provalo.

Con 30 gradi, passare ore a lisciare o arricciare i capelli è una tortura. Le francesi lo sanno e non ci provano nemmeno. Il loro stile è naturale, un po’ spettinato di proposito, con code basse morbide, chignon destrutturati o capelli sciolti al vento.

Il mio consiglio? Uno chignon basso, fatto in due minuti, con ciocche lasciate libere. Finto disordinato, ma super femminile.

Le francesi puntano sempre su materiali leggeri e traspiranti. Lino, cotone, mussola, seta lavata: tessuti naturali che fanno passare l’aria e cadono bene sul corpo senza appiccicarsi.

Evita i capi sintetici, anche se sembrano eleganti: dopo un’ora sotto il sole, ti pentirai di averli indossati. Meglio un abito in lino stropicciato ma fresco, che un vestito aderente in poliestere.

Che sia una borsa in rafia, un foulard nei capelli o un paio di occhiali da sole vintage, un accessorio “giusto” può trasformare anche il look più semplice. Le francesi non si riempiono di accessori: ne scelgono uno solo, ma con personalità.

Insomma: come avrai capito da tutto questo essere chic in estate è assolutamente possibile. Il punto è che devi fare le scelte giuste e, diciamocelo, più intelligenti. Basta solo un poco di attenzione per ottenere un grande risultato.