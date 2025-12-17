4 capi da non mettere mai nell’asciugatrice per evitare disastri, butti tutto se lo fai

Hai un’asciugatrice in casa o vuoi comprarla? Sappi che non puoi mettere tutto quanto al suo interno se vuoi evitare disastri. Ti svelo quei panni e quelle scarpe che non dovresti mai mettere al suo interno.

L’asciugatrice è un elettrodomestico sempre più presente nelle nostre case: comoda, veloce e utile soprattutto nei mesi freddi o piovosi.

Tuttavia, non tutti i capi d’abbigliamento sono adatti a questo tipo di asciugatura. Il calore elevato e il movimento continuo del cestello possono infatti rovinare irreversibilmente alcuni tessuti, compromettendone forma, qualità e durata. Ecco quattro capi che non dovresti mai mettere nell’asciugatrice, per evitare danni e prolungarne la vita (e soprattutto, ai fini di un corretto processo, è anche importante dove mettere l’asciugatrice).

4 capi da non mettere mai nell’asciugatrice per evitare disastri

I capi in lana, compreso il pregiato cashmere, sono tra i più delicati in assoluto e richiedono particolare attenzione durante l’asciugatura. L’uso dell’asciugatrice può causare il restringimento delle fibre naturali, facendo perdere al capo la sua forma originale. Maglioni e sciarpe rischiano di diventare più piccoli, rigidi e infeltriti, fino a risultare praticamente inutilizzabili. Il metodo migliore per asciugare la lana è stenderla in orizzontale su una superficie piana, lontano da fonti di calore, così da preservarne morbidezza ed elasticità nel tempo.

La seta è un materiale raffinato ma estremamente sensibile alle alte temperature. L’asciugatrice può scolorire il tessuto, indebolire le fibre e creare pieghe antiestetiche difficili da eliminare anche con la stiratura. Lo stesso discorso vale per altri tessuti delicati come chiffon, raso o viscosa, che tendono a rovinarsi facilmente con il calore e il movimento continuo del cestello. Per questi capi è sempre preferibile un’asciugatura all’aria, magari appesi su una gruccia, evitando però l’esposizione diretta al sole che potrebbe alterarne il colore.

Particolare attenzione va riservata anche ai capi con elastici, pizzi o decorazioni. Reggiseni, intimo, costumi da bagno e abiti impreziositi da ricami o applicazioni decorative non dovrebbero mai essere messi nell’asciugatrice. Il calore deteriora gli elastici, facendoli perdere elasticità e capacità di sostegno, mentre pizzi, perline e ricami possono impigliarsi o staccarsi durante il ciclo di asciugatura. L’asciugatura naturale è la soluzione migliore per mantenere intatta la struttura e l’aspetto originale di questi capi.

Leggere sempre l’etichetta dei capi è fondamentale prima di utilizzare l’asciugatrice. Un po’ di attenzione in più può fare la differenza, aiutandoti a conservare i tuoi vestiti più a lungo e in perfette condizioni.

Attenzione anche a queste scarpe o dopo le dovrai buttare

Infine, è fortemente sconsigliato mettere in asciugatrice scarpe e capi in pelle o similpelle. Il calore tende a seccare la pelle, causando screpolature, deformazioni e una perdita evidente di morbidezza. Anche la similpelle può rovinarsi facilmente, spellandosi o indurendosi. Le scarpe, in particolare, rischiano di deformarsi o di scollarsi. In questi casi, la scelta migliore è lasciarle asciugare naturalmente, riempiendole con carta per aiutare a mantenere la forma originale.