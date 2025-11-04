Capelli bagnati: le cattivi abitudini che possono solo danneggiarli

I capelli sono croce e delizia, belli a vedersi soprattutto se sono ben curati, ma difficili da gestire soprattutto quando facciamo lo shampoo. Ogni volta che laviamo i capelli possiamo davvero rovinarli, i capelli sono bagnati, possono essere fragili, sensibili e soggetti alla rottura. Vediamo insieme come prenderci cura dei propri capelli bagnati senza danneggiarli.

Capelli bagnati: tutto quello che non dovresti mai fare

Prendersi cura dei capelli bagnati è importante, ogni volta che li laviamo rischiamo di commettere errori che potrebbero davvero compromettere la salute e la bellezza della chioma. Noi di pourfemme.it siamo qui per svelarti gli errori che non dovresti mai fare, vedrai che col passar del tempo la tua chioma sarà splendente luminosa e folta. Iniziamo subito col dire che il lavaggio frequente dei capelli può solo danneggiare la chioma e non avremo capelli sani e forti, a lungo andare si possono indebolire le fibre capillari.

C’è un po’ di confusione in merito al trattamento dei capelli bagnati, ma cosa è corretto fare? Chiediamolo all’esperto, scopriamo subito! Non c’è cosa più sbagliata che districare i capelli subito dopo il lavaggio, rovinerai solo i tuoi capelli perché i capelli bagnati sono elastici, delicati ma inclini a spezzarsi. Si consiglia di pettinare i capelli non completamente bagnati quindi asciugare un po’ i capelli e poi pettinare con il pettine con denti flessibili o spazzole dalle setole morbide.

Dopo aver fatto lo shampoo ricorda di trattare i capelli con il balsamo così si farà in fretta. Non c’è cosa più sbagliata che fare la treccia con in capelli bagnati e poi farsi il bagno in piscina, soprattutto chi fa nuoto. Non solo si crea pressione, ma anche rotture. Sarebbe preferibile avere i capelli morbidi e leggeri, evitando di fare trecce strette, meglio fare una treccia morbida o avvolgere i capelli con uno scrunchie di seta.

Un altro errore che non va fatto è andare al letto con i capelli bagnati perché si vanno a creare condizioni ideali per i microbi che possono causare:

forfora

prurito

rottura.

I capelli si devono asciugare per bene prima di andare al letto, al massimo lasciarli parzialmente umidi e inserire i capelli in una federa di seta per asciugarli più velocemente e proteggerli. Il mattino seguente i tuoi capelli saranno molto più belli la mattina dopo che se avessi passato la notte in un bagno di batteri.

Dopo aver fatto lo shampoo non avvolgere stringendo i capelli nell’asciugamano di cotone ruvido andrai solo a torturare i capelli. Meglio un asciugamano di microfibra che assorbe l’idratazione più velocemente andando a previene la rottura e le doppie punte.

Si può procedere poi ad asciugare i capelli bagnati con il phone ad una temperatura media, ma applicare sui capelli un termo protettore. Però prima di usare il phone Prima di usare il phon, asciuga accuratamente i capelli con un asciugamano in microfibra.

Ricorda sempre questo!

Quando i capelli sono bagnati è usare con moderazione i prodotti da applicare talvolta si pensa che eccedendo si ottengano buoni risultati, ma non è così i capelli possono risultare più unti, le radici si appesantiscono, e si può ridurre il volume, applicare la giusta quantità.

Scegliere prodotti di qualità, senza parabeni e ricorda che piccoli gesti quotidiani possono a lungo andare fare davvero la differenza.