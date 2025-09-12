Buongiorno Mamma! Anticipazioni terza stagione, cosa è successo davvero ad Anna?

Sta per cominciare la terza stagione della serie TV “buongiorno Mamma!”, tutto sarà incentrato sulla scomparsa di Anna: cosa le è successo davvero?

Il racconto che si cela attorno alla serie televisiva con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta ha subito lasciato senza parole il pubblico. La serie, che racconta la vita della famiglia Borghi travolta dal dolore per quanto accaduto ad Anna, trovata priva di sensi in casa e rimasta in coma per diversi anni, è stata messa alla prova da molte difficoltà.

La vita della famiglia Borghi sembrava aver ritrovato un equilibrio, soprattutto dal momento in cui Anna aveva ripreso conoscenza, tornando dai figli increduli che subito l’avevano riaccolta nelle loro vite, ormai rassegnati a vederla dormiente in modo perenne.

Successivamente, però, le cose vengono stravolte ancora una volta e per Anna tutto cambia improvvisamente, travolta da un’ombra nera e da un tragico destino che l’ha portata via con sé.

Buongiorno Mamma! Anticipazioni prima puntata terza stagione

Durante la seconda stagione abbiamo visto Guido e Anna Borghi ritrovarsi dopo la tragedia del coma. In questo frangente Anna non si vede costretta ad affrontare solo le nuove problematiche della sua famiglia, che nel frattempo era andata avanti, ma anche a indagare per capire cosa fosse realmente accaduto quel tragico giorno prima di cadere in coma.

Gli unici ricordi di Anna sono legati a Maurizia, la quale ha finto per diverso tempo la sua morte, per poi scoprire che a colpirla alla testa fu proprio Carmine, ferendola e causandole il coma. La terza stagione, però, riparte da un elemento sconvolgente: la probabile morte di Anna, attorno alla quale ruota la trama. Almeno così si evince dalle anticipazioni circolate sul web e dall’assenza di Maria Chiara Giannetta dal cast.

Il tutto non finisce qui, perché inevitabilmente i riflettori tornano su Guido e sulla sua voglia di riunire la famiglia dopo questo nuovo dolore.

Cosa è successo ad Anna, così tanto da sconvolgere la famiglia?

Secondo quanto reso noto da TV Sorrisi e Canzoni, la terza stagione della serie di Casa Mediaset riparte da Guido Borghi, che cerca di riunire nuovamente la famiglia sotto lo stesso tetto. Ognuno dei suoi figli, Jacopo, Francesca, Sole e Michelino, ha costruito una nuova vita: alcuni si sono allontanati da casa, altri cercano di ricomporre i propri legami in un contesto profondamente cambiato.

Nei pensieri di Guido c’è anche Agata, la quale farà ritorno nella villa di Bracciano nel tentativo di chiarire con lui cosa sia successo negli anni passati, così dolorosi da allontanarli definitivamente. In questo frangente entra in scena anche Laura De Santis, interpretata da Serena Iansiti: è la nuova direttrice dell’Omnes, l’associazione fondata da Anna per la degenza dei pazienti in coma, ma anche la sua presenza sembra avvolta dal mistero.

Tutto, dunque, ruoterà nuovamente attorno al personaggio di Maria Chiara Giannetta, nel tentativo di capire cosa le sia successo e perché la sua scomparsa abbia innescato la rottura della famiglia Borghi, che si è frammentata allontanandosi definitivamente.