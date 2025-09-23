Buongiorno Mamma 3 a un passo dalla cancellazione | La decisione di Mediaset sulla serie tv con Raoul Bova

Riflettori dei medi concentrati sulla nuova puntata di Buongiorno Mamma, a quanto pare la serie tv potrebbe essere persino un passo dalla cancellazione e la rivelazione è stata fatta proprio nel corso delle ultime ore.

Sono trascorsi diversi anni da quando la serie TV Buongiorno Mamma è andata in onda per la prima volta, riscuotendo un grandissimo successo. Raoul Bova è stato in grado di mettere in atto un lavoro eccellente nei panni del capofamiglia Borghi.

In questo frangente, però, la serie TV ha subito un salto temporale considerevole e Anna, purtroppo, nonostante tutto quello che ha passato, non c’è più. Ha lasciato una grande eredità ai propri figli e al marito, pronto a rimettersi in gioco in memoria del suo ricordo.

A ogni modo, però, una grande novità introdotta nelle ultime ore riguarda la terza stagione, innescando paura nel cuore dei fan.

Buongiorno Mamma 3 prossima alla cancellazione? Ecco le nuove anticipazioni

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime settimane sono stati effettuati numerosi cambiamenti al palinsesto televisivo e non solo. Buongiorno Mamma, alla terza stagione, infatti, ha avuto un cambio repentino proprio a causa del salto temporale che pone la famiglia Borghi di fronte a nuovi problemi.

In particolar modo, nella prossima puntata troveremo Sole alle prese con una supplenza nella scuola del padre, dove incontrerà l’insegnante di musica Alessandro. Nel frattempo, finalmente tornerà Mauro da Londra tra mille incertezze e con la relazione con Agata che lo turba particolarmente. A seguire ci saranno i drammi di Francesca, che invece cerca di essere di sostegno a Karim per la sua gravidanza.

Inoltre, anche Jacopo prenderà una decisione molto importante sul suo futuro, legata alla possibilità di tornare a collaborare con la Onlus fondata in passato dal padre e da Anna. In questo contesto, però, si parla anche di una possibile cancellazione della serie TV, lasciando i fan senza parole… ecco cosa sta succedendo.

Cancellata la serie TV con Raoul Bova, Buongiorno Mamma?

Attualmente la serie televisiva Buongiorno Mamma sta riscuotendo un grandissimo successo, motivo per cui non si dovrebbe temere una cancellazione, anche se nulla è stato ancora detto in merito al rinnovo della quarta stagione.

Il primo segnale che ha innescato il dubbio sulla possibilità che effettivamente la serie venga cancellata arriva da una decisione presa da Mediaset proprio in queste ore. Stiamo parlando di un cambio di programmazione annunciato all’ultimo minuto: infatti, piuttosto che andare in onda il prossimo 24 settembre, la terza puntata di Buongiorno Mamma è stata anticipata al 23 settembre, sempre su Canale 5 alle 21:30.

Per conoscere il futuro della serie, però, a quanto pare bisognerà attendere ancora un po’.