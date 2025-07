Non sono né gonne né shorts come gli altri: ecco il capo virale dell’estate 2025 che tutte vogliono

C’è un nuovo protagonista nell’estetica estiva di quest’anno, e no, non è l’ennesima rivisitazione degli short in denim né l’intramontabile minigonna in lino.

È un capo molto più originale e creativo, che ha fatto innamorare migliaia, se non milioni, di donne di tutto quanto il mondo. Le celebrità lo adorano e lo esibiscono su social come Tik Tok e Instagram in foto ad hoc, per non parlare delle influencer.

Di quale si tratta? Sto per dirtelo, continua a leggere. Ti spiegherò anche come abbinarlo nel migliore dei modi.

I Bubble shorts: la tendenza virale dell’estate 2025

Stiamo parlando dei bubble shorts: quei pantaloncini morbidi, leggermente bombati, con l’orlo arricciato e un’allure tanto giocosa quanto audace. Non sono né gonne né shorts come gli altri, ma un ibrido fashion che ha conquistato TikTok, Instagram e gli scaffali dei negozi più alla moda.

Ma cosa li rende così virali? Innanzitutto, la loro forma. I bubble shorts ricordano quasi dei pantaloncini da ballerina o da bambola, con il loro taglio soffice e voluminoso che si stacca dalla silhouette e crea un effetto “puff” irresistibile.

A metà tra nostalgia infantile e trend Y2K, sono perfetti per chi vuole un look che sia al tempo stesso fresco, sbarazzino e un po’ fuori dagli schemi. Non è raro vederli abbinati a crop top, camicie oversize annodate o micro-cardigan, in un mix continuo di ispirazioni anni 2000 e vibrazioni da picnic urbano.

Il boom è iniziato – manco a dirlo – sui social. Le influencer li sfoggiano in ogni colore possibile: dai classici toni neutri come il beige o l’avorio fino alle tinte pastello più dolci, come il lilla e l’azzurro baby. E poi ci sono le versioni in tessuti lucidi o stampati, con fiocchi, ruches o dettagli in pizzo.

Il bello dei bubble shorts? Stanno bene a tutte. Davvero. Che tu abbia una fisicità slanciata o più curvy, il loro taglio ampio e la vita spesso elasticizzata li rende comodi e adattabili, senza penalizzare lo stile.

Il consiglio? Giocaci. L’estate è il momento perfetto per sperimentare e uscire dai soliti schemi del “jeans corto e t-shirt”. I bubble shorts offrono una ventata d’aria fresca al guardaroba, e anche un’occasione per raccontare qualcosa di più della propria personalità.

Perché sì, sono strani. Sì, non sono né gonne né shorts “normali”. Ma proprio per questo stanno facendo impazzire tutti.

Sei un’amante della moda? Oltre a indossare i tuoi bubble shorts, scopri lo smalto corallo, grande tendenza dell’estate 2025!