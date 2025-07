La Sardegna regala 600 euro al mese per il primo figlio (e 400 per i successivi): ecco come ottenerli grazie al Bonus Spopolamento 2025

Vediamo in cosa consiste il Bonus spopolamento 2025 previsto dalla regione Sardegna.

La Sardegna rilancia nel 2025 la sua lotta contro lo spopolamento, offrendo contributi economici diretti alle famiglie, alle imprese e a chi sceglie di trasferirsi nei piccoli comuni dell’isola.

Tra le misure più rilevanti, spicca un incentivo mensile di 600 euro per ogni figlio nato, adottato o affidato, destinato a chi vive o si trasferisce nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

Ma non è tutto: il piano regionale prevede anche bonus casa e contributi a fondo perduto per chi apre un’attività. Cerchiamo di capirne di più.

Bonus spopolamento 2025: cosa prevede

Con la delibera regionale n. 30/52 del 5 giugno 2025, la Regione ha confermato e potenziato il bonus natalità già attivo negli anni precedenti. Il contributo prevede:

600 euro al mese per il primo figlio nato , adottato o affidato;

, adottato o affidato; 400 euro al mese per ogni figlio successivo.

durata di cinque anni, con un totale fino a 36.000 euro per il primo figlio.

Decisamente una buona notizia per le future mamme sarde. Ma quali sono i criteri per accedere al Bonus spopolamento 2025? Sto per spiegarteli in poche e semplici parole.

Chi può farne richiesta

Come accennato in precedenza, possono fare richiesta le famiglie residenti nei comuni sardi con meno di 5.000 abitanti, oppure quelle che vi trasferiscono la residenza da altri comuni più grandi.

È obbligatorio mantenere la residenza nel comune per almeno cinque anni. Inoltre, almeno un genitore deve coabitare con il minore e avere disponibilità legittima dell’abitazione (quini, per intenderci, no occupazioni abusive). La domanda va presentata presso il proprio comune.

Acquistare e ristrutturare casa in Sardegna: gli altri incentivi previsti

Un altro importante incentivo è quello destinato all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa. Per il 2025 la Regione ha stanziato 15 milioni di euro per sostenere i residenti nei piccoli centri o chi intende trasferirsi in uno di essi.

Il contributo è:

fino a 15.000 euro;

copre fino al 50% della spesa sostenuta;

valido solo se l’immobile si trova in un comune sotto i 5.000 abitanti.

È necessario trasferire la residenza nella casa oggetto del bonus entro l’erogazione dell’incentivo e mantenerla per cinque anni consecutivi. I dettagli e i bandi attivi sono consultabili nella sezione “Misure anti spopolamento” del sito ufficiale della Regione Sardegna.

Aiuti alle imprese e credito d’imposta

La Regione prevede anche contributi a fondo perduto per le imprese e i liberi professionisti che si insediano in comuni con meno di 3.000 abitanti:

15.000 euro per l’apertura o trasferimento di attività;

20.000 euro se l’intervento comporta nuova occupazione.

Il bando, gestito dalle Camere di commercio, è stato attivo fino al 20 aprile 2025 sulla piattaforma “Restart”. In caso di risorse residue, potrebbero essere riaperti nuovi sportelli. Infine, è disponibile un credito d’imposta per le imprese nei piccoli comuni.

Ricorda che le domande devono essere presentate entro le ore 17:00 dell’8 agosto 2025, tramite il portale SIPES, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

