Bollo auto, c’è un metodo semplice per risparmiare ogni anno: basta un click per attivarlo

Tutti coloro che possiedono un veicolo – che si tratti di un’auto, un furgone o una motocicletta – sono tenuti a versare annualmente il bollo auto. L’importo della tassa può cambiare a seconda di alcuni fattori, come la potenza del motore e la classe ambientale del veicolo, oppure della propria Regione di residenza. Non tutti lo sanno, ma esiste un metodo molto semplice per ridurre il prezzo del bollo e risparmiare: scopriamo come fare.

Chiamato anche tassa di possesso, il bollo auto è un importo che deve essere pagato ogni anno dai proprietari di veicoli. Il versamento è dovuto indipendentemente dall’uso effettivo della vettura: ciò che conta è il possesso della stessa. Proprio come l’importo della tassa, anche il termine per il suo pagamento è variabile.

La scadenza, infatti, dipende dalla data di prima immatricolazione del veicolo. Il primo versamento va fatto entro il mese in cui l’auto è stata immatricolata. I pagamenti successivi, invece, possono essere effettuati fino all’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza annuale. Se, per esempio, il veicolo è stato acquistato a giugno, il bollo auto può essere versato fino alla fine di luglio senza rischiare la morosità.

Bollo auto, con questo metodo si evitano sanzioni e sono assicurati sconti

Come affermato all’inizio dell’articolo, l’importo del bollo auto varia in base a determinate caratteristiche. Viene calcolato prendendo in considerazione la potenza del motore, la classe ambientale del veicolo e la Regione in cui ci si trova. Gli automobilisti possono risparmiare sulla tassa in modo semplice ed efficace con la domiciliazione bancaria. Una soluzione che non tutti conoscono, ma che permette di gestire in modo ottimale il pagamento del bollo e beneficiare di sconti annuali.

Attivare la domiciliazione bancaria vuol dire optare per l’addebito automatico dell’imposta. In questo modo, non si corre il rischio di dimenticanze e ritardi che potrebbero portare a sanzioni o interessi, potendo contare su una migliore gestione delle proprie spese con pagamenti sempre puntuali. Tra i principali vantaggi, troviamo anche la possibilità di godere di importanti agevolazioni.

Gli automobilisti che attivano la domiciliazione bancaria, infatti, possono usufruire di uno sconto sull’importo totale del bollo auto. La percentuale di questa riduzione varia a seconda della propria Regione. Insomma, si tratta di un incentivo da non lasciarsi scappare, grazie al quale non doversi più preoccupare delle scadenze: il pagamento avviene in automatico, senza alcun intervento manuale.

Una volta attivata la domiciliazione bancaria, non sarà necessario ripetere la procedura: è previsto un rinnovo automatico e lo sconto sul bollo dell’auto viene applicato di anno in anno.

Sul portale dell’Automobile Club d’Italia (ACI) della propria Regione di residenza è possibile trovare tutte le informazioni per l’attivazione di questa modalità di pagamento, che potrebbe richiedere requisiti e procedure diverse. È possibile effettuare l’invio della richiesta online, con la compilazione di un apposito modulo.