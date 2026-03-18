Bignè di san Giuseppe | siete pronti per la festa del papà?

I bignè di San Giuseppe sono il dolce simbolo della festa del papà, soffici e golosi, ripieni di crema e perfetti per celebrare questa ricorrenza con gusto. I bignè di San Giuseppe sono una delle preparazioni più amate della tradizione italiana legata al 19 marzo. Si tratta di piccoli gusci di pasta choux, leggeri e vuoti all’interno, che vengono farciti con una crema vellutata e decorati con una semplice spolverata di zucchero a velo. La loro consistenza delicata e il ripieno cremoso li rendono irresistibili. Questi bignè dolci per la festa del papà possono essere preparati al forno oppure fritti, a seconda delle preferenze. La versione al forno è più leggera ma altrettanto golosa. Una volta pronti, i bignè vengono …

I bignè di San Giuseppe sono il dolce simbolo della festa del papà, soffici e golosi, ripieni di crema e perfetti per celebrare questa ricorrenza con gusto.

I bignè di San Giuseppe sono una delle preparazioni più amate della tradizione italiana legata al 19 marzo. Si tratta di piccoli gusci di pasta choux, leggeri e vuoti all’interno, che vengono farciti con una crema vellutata e decorati con una semplice spolverata di zucchero a velo. La loro consistenza delicata e il ripieno cremoso li rendono irresistibili.

Questi bignè dolci per la festa del papà possono essere preparati al forno oppure fritti, a seconda delle preferenze. La versione al forno è più leggera ma altrettanto golosa. Una volta pronti, i bignè vengono farciti con crema pasticcera e serviti come dessert simbolo della giornata, perfetti per sorprendere e coccolare tutta la famiglia.

ingredienti della ricetta

250 ml di acqua

100 g di burro

150 g di farina 00

4 uova

1 pizzico di sale

500 ml di latte

120 g di zucchero

4 tuorli

40 g di amido di mais

Scorza di limone

Zucchero a velo q.b.

procedimento passo passo della ricetta

Versare l’acqua in un pentolino insieme al burro e al pizzico di sale.

Portare a ebollizione fino a quando il burro è completamente sciolto.

Aggiungere la farina tutta in una volta e mescolare energicamente.

Cuocere il composto fino a quando si stacca dalle pareti della pentola.

Lasciare intiepidire l’impasto.

Aggiungere le uova una alla volta mescolando bene.

Trasferire l’impasto in una sac à poche.

Formare i bignè su una teglia rivestita con carta forno.

Cuocere in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti.

Nel frattempo preparare la crema portando il latte a scaldare con la scorza di limone.

In una ciotola mescolare i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais.

Versare il latte caldo e mescolare.

Riportare sul fuoco e cuocere fino a quando la crema si addensa.

Lasciare raffreddare la crema.

Tagliare i bignè e farcirli con la crema.

Spolverare con zucchero a velo prima di servire.

I bignè di San Giuseppe sono un dolce che conquista per la loro leggerezza e il ripieno cremoso. Perfetti per la festa del papà, rappresentano una tradizione dolce che unisce gusto e affetto, ideale per celebrare questa giornata speciale con un dessert fatto in casa.