Bignè di san Giuseppe | siete pronti per la festa del papà?

I bignè di San Giuseppe sono il dolce simbolo della festa del papà, soffici e golosi, ripieni di crema e perfetti per celebrare questa ricorrenza con gusto.
I bignè di San Giuseppe sono una delle preparazioni più amate della tradizione italiana legata al 19 marzo. Si tratta di piccoli gusci di pasta choux, leggeri e vuoti all’interno, che vengono farciti con una crema vellutata e decorati con una semplice spolverata di zucchero a velo. La loro consistenza delicata e il ripieno cremoso li rendono irresistibili.
Questi bignè dolci per la festa del papà possono essere preparati al forno oppure fritti, a seconda delle preferenze. La versione al forno è più leggera ma altrettanto golosa. Una volta pronti, i bignè vengono farciti con crema pasticcera e serviti come dessert simbolo della giornata, perfetti per sorprendere e coccolare tutta la famiglia.
ingredienti della ricetta
- 250 ml di acqua
- 100 g di burro
- 150 g di farina 00
- 4 uova
- 1 pizzico di sale
- 500 ml di latte
- 120 g di zucchero
- 4 tuorli
- 40 g di amido di mais
- Scorza di limone
- Zucchero a velo q.b.
procedimento passo passo della ricetta
- Versare l’acqua in un pentolino insieme al burro e al pizzico di sale.
- Portare a ebollizione fino a quando il burro è completamente sciolto.
- Aggiungere la farina tutta in una volta e mescolare energicamente.
- Cuocere il composto fino a quando si stacca dalle pareti della pentola.
- Lasciare intiepidire l’impasto.
- Aggiungere le uova una alla volta mescolando bene.
- Trasferire l’impasto in una sac à poche.
- Formare i bignè su una teglia rivestita con carta forno.
- Cuocere in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti.
- Nel frattempo preparare la crema portando il latte a scaldare con la scorza di limone.
- In una ciotola mescolare i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais.
- Versare il latte caldo e mescolare.
- Riportare sul fuoco e cuocere fino a quando la crema si addensa.
- Lasciare raffreddare la crema.
- Tagliare i bignè e farcirli con la crema.
- Spolverare con zucchero a velo prima di servire.
I bignè di San Giuseppe sono un dolce che conquista per la loro leggerezza e il ripieno cremoso. Perfetti per la festa del papà, rappresentano una tradizione dolce che unisce gusto e affetto, ideale per celebrare questa giornata speciale con un dessert fatto in casa.