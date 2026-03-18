Bignè di san Giuseppe | siete pronti per la festa del papà?

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I bignè di San Giuseppe sono il dolce simbolo della festa del papà, soffici e golosi, ripieni di crema e perfetti per celebrare questa ricorrenza con gusto. I bignè di San Giuseppe sono una delle preparazioni più amate della tradizione italiana legata al 19 marzo. Si tratta di piccoli gusci di pasta choux, leggeri e vuoti all’interno, che vengono farciti con una crema vellutata e decorati con una semplice spolverata di zucchero a velo. La loro consistenza delicata e il ripieno cremoso li rendono irresistibili. Questi bignè dolci per la festa del papà possono essere preparati al forno oppure fritti, a seconda delle preferenze. La versione al forno è più leggera ma altrettanto golosa. Una volta pronti, i bignè vengono …

bignè di san Giuseppe

I bignè di San Giuseppe sono il dolce simbolo della festa del papà, soffici e golosi, ripieni di crema e perfetti per celebrare questa ricorrenza con gusto.

I bignè di San Giuseppe sono una delle preparazioni più amate della tradizione italiana legata al 19 marzo. Si tratta di piccoli gusci di pasta choux, leggeri e vuoti all’interno, che vengono farciti con una crema vellutata e decorati con una semplice spolverata di zucchero a velo. La loro consistenza delicata e il ripieno cremoso li rendono irresistibili.

Questi bignè dolci per la festa del papà possono essere preparati al forno oppure fritti, a seconda delle preferenze. La versione al forno è più leggera ma altrettanto golosa. Una volta pronti, i bignè vengono farciti con crema pasticcera e serviti come dessert simbolo della giornata, perfetti per sorprendere e coccolare tutta la famiglia.

ingredienti della ricetta

  • 250 ml di acqua
  • 100 g di burro
  • 150 g di farina 00
  • 4 uova
  • 1 pizzico di sale
  • 500 ml di latte
  • 120 g di zucchero
  • 4 tuorli
  • 40 g di amido di mais
  • Scorza di limone
  • Zucchero a velo q.b.

procedimento passo passo della ricetta

  • Versare l’acqua in un pentolino insieme al burro e al pizzico di sale.
  • Portare a ebollizione fino a quando il burro è completamente sciolto.
  • Aggiungere la farina tutta in una volta e mescolare energicamente.
  • Cuocere il composto fino a quando si stacca dalle pareti della pentola.
  • Lasciare intiepidire l’impasto.
  • Aggiungere le uova una alla volta mescolando bene.
  • Trasferire l’impasto in una sac à poche.
  • Formare i bignè su una teglia rivestita con carta forno.
  • Cuocere in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti.
  • Nel frattempo preparare la crema portando il latte a scaldare con la scorza di limone.
  • In una ciotola mescolare i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais.
  • Versare il latte caldo e mescolare.
  • Riportare sul fuoco e cuocere fino a quando la crema si addensa.
  • Lasciare raffreddare la crema.
  • Tagliare i bignè e farcirli con la crema.
  • Spolverare con zucchero a velo prima di servire.

I bignè di San Giuseppe sono un dolce che conquista per la loro leggerezza e il ripieno cremoso. Perfetti per la festa del papà, rappresentano una tradizione dolce che unisce gusto e affetto, ideale per celebrare questa giornata speciale con un dessert fatto in casa.