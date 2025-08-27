Anticipazioni Uomini e donne: due clamorosi ritorni nel parterre

In questi giorni si stanno svolgendo le prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, come al solito di ritorno su Canale 5 a settembre; l’esordio della nuova stagione dovrebbe avvenire il 22 settembre e in tanti già non vedono l’ora di tornare nello studio di Maria De Filippi.

Le prime puntate, come da tradizione da qualche anno a questa parte, saranno dedicate ai confronti fra le coppie partecipanti a Temptation Island; Maria, insieme a Filippo Bisciglia, ospiterà i volti già visti al reality show dei sentimenti, e non è nemmeno escluso che alcuni di loro possano fermarsi in studio.

Dopo le puntate dedicate a Temptation Island, partirà il consueto format del dating show, con i percorsi dei tronisti e delle troniste chiamati in studio e anche le frequentazioni dei vari partecipanti nei due parterre. C’è grande curiosità, ovviamente, nello scoprire chi sarà protagonista del trono over per quest’anno: stando alle prime anticipazioni, ci saranno subito due ritorni bomba.

Anticipazioni Uomini e Donne 2025-2026, due ritorni bomba nel parterre

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine, per la nuova edizione di Uomini e Donne 2025-2026 sarebbero state riconfermate sia Gemma Galgani che Sabrina Zago, senza dubbio due dei volti femminili attualmente più celebri per quanto riguarda il trono over. Su Gemma, nelle scorse settimane, si è detto di un possibile addio al programma; come ogni anno, però, la Galgani (nonostante i rumors sul suo addio) sarà in studio al dating show, pronta a mettersi in gioco nella speranza, finalmente, di trovare l’amore.

Quanto a Sabrina, negli ultimi tempi è stata protagonista di tante dinamiche ed è senza dubbio una delle personalità più importanti del programma. Entrambe single, la redazione non ha voluto rinunciare alla loro presenza: staremo a vedere se, già a partire da settembre, saranno subito al centro della scena con qualche frequentazione.

Quanto ai tronisti, invece, in questi giorni si fa sempre più forte l’ipotesi di vedere l’ex tentatore Flavio Ubirti sul trono; insieme a lui, potrebbe arrivare anche Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri nella scorsa edizione, oltre a Sarah Esposito e Rosario Guglielmi di Temptation Island.

Quest’ultimo, comunque, è stato recentemente protagonista di alcune voci di gossip e potrebbe quindi essere impegnato. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, ma ormai (a ridosso di settembre) la nuova edizione di Uomini e Donne è pronta a prendere il via, proponendo come al solito tantissime dinamiche al pubblico.