Anticipazioni Uomini e Donne: clamoroso ritorno in studio ma scoppia la bomba, la ex lo smaschera

Dopo tanta attesa, si sono svolte le prime registrazioni di Uomini e Donne e quindi sono trapelate le prime entusiasmanti anticipazioni per quest’edizione 2025-2026 del dating show di Canale 5; dopo l’annuncio ufficiale dei tronisti, cominciano quindi ad arrivare anche notizie sui volti presenti in studio.

Detto che, almeno per i primi giorni, il dating show si dedicherà al confronto fra le coppie di Temptation Island, si comincerà subito a bomba con tanti confronti per quanto riguarda il trono over e anche con l’inizio del percorso dei nuovi tronisti. In studio, Flavio Ubirti (tentatore direttamente da Temptation Island) e Cristiana Anania si sono presentati al pubblico, anche anticipando quelle che sono le loro aspettative su questo percorso in termini sentimentali.

In studio, però, on è passata inosservata la presenza di un volto noto del programma, di ritorno dopo tanti anni; la sua nuova partecipazione a Uomini e Donne sta facendo subito discutere, tanto che sono arrivati anche i commenti dell’ex…

Uomini e Donne, al programma torna lui e l’ex lo attacca

Una delle novità più “succose” delle anticipazioni per Uomini e Donne riguarda il ritorno in studio di Federico Mastrostefano: in molti lo ricorderanno, nel 2009, seduto sulla poltrona rossa come tronista. Nel suo percorso, alla fine preferì Pamela Compagnucci a Eliana Michelazzo, ma la storia è naufragata e ora, a distanza di 16 anni, è pronto a rimettersi in gioco al programma.

La sua presenza ha però scatenato il web, compresa un’importante ex: sul suo profilo Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una chat con la donna, che scrive di voler mantenere il silenzio per il bene di sua figlia, ma che non spende per niente parole positive per il suo ex. “Quella poltrona rossa non se l’è mai tolta dalla testa” il messaggio dell’ex, con Pugnaloni che potrebbe presto condividere altre informazioni provenienti dalla donna.

Insomma, nemmeno il tempo di rientrare che, per Federico, già iniziano le polemiche; è probabile che, nelle prossime puntate, arriveranno anche nello studio del dating show…intanto, per quanto riguarda il trono over, sono stati protagonisti anche Giuseppe e Rosanna dopo la rottura estiva.

Lui ha intrapreso una nuova relazione, mentre la dama è rientrata nel parterre femminile. Dolce e tenero momento, invece, quando in studio sono arrivati Asmaa e Cristiano, ospiti insieme al loro bambino per raccontare la loro storia d’amore; un altro esempio di come il programma possa davvero creare coppie.