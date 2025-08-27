Anticipazioni Un posto al sole: Eugenio muore? La confessione di Viola

Un Posto al Sole torna dopo lo stop estivo e lo fa con i primi episodi della 30esima stagione. Un traguardo importantissimo per la soap italiana, che si conferma la più longeva di sempre del nostro paese e che è pronta a intrattenere tantissimi spettatori anche per questo 2025-2026, come sempre su Rai 3.

Sono diverse le trame aperte: dal particolare scontro fra Marina e Gennaro fino a varie vicende sentimentali, che vedono tra l’altro protagonista anche Viola. Il personaggio di Ilenia Lazzarin, in questi ultimi tempi, sta passando un momento difficilissimo: sempre più vicina ad Eugenio, malato, è in rottura totale con Damiano.

Ma cosa succederà ad Eugenio, che sta vivendo un vero e proprio dramma per i problemi di salute? Qualcuno sogna il ritorno di fiamma con Viola, ma si teme che la sua avventura a UPAS possa anche concludersi…

Un Posto al sole, anticipazioni 29 agosto: attenzione sui problemi di salute di Eugenio

L’operazione di Eugenio è andata bene, ma il recupero sembra essere tutt’altro che facile e il post-operatorio potrebbe avere delle conseguenze importanti. Stando alle anticipazioni trapelate per la puntata del 29 agosto di Un Posto al Sole, come riportato da BlastingNews, Viola si troverà a rientrare a Napoli, per parlare con Antonio delle delicate condizioni del padre.

Con tatto e molta delicatezza, Viola si troverà a dover dare brutte notizie a suo figlio. In questo periodo, comunque, si è riavvicinata sempre di più ad Eugenio, tanto che col ritorno a Napoli sono aumentate le tensioni con Damiano; quest’ultimo, dal canto suo, tiene per sé il bacio con Rosa e non sembra essere minimamente toccato dall’accaduto, mentre la Picariello ne è rimasta piuttosto coinvolta: quanto successo potrebbe mettere in crisi la sua relazione.

Ornella è preoccupata per sua figlia, ma comincerà a capire di quanto sia tornato ad essere forte il legame fra Viola ed Eugenio, tanto da essere sempre più convinta che sua figlia provi ancora dei sentimenti d’amore nei confronti dell’ex marito, ma che non voglia ammetterlo a sé stessa.

Intanto Damiano, dal canto suo, non mostrerà alcuna intenzione di rivelare a Viola la verità sul bacio con Rosa. L’uomo sembrerà quasi indifferente all’accaduto, mentre Rosa sarà travolta da dubbi e incertezze. Per quanto riguarda altri problemi sentimentali, di ritorno dalle vacanze Guido deciderà di affrontare Mariella per chiarire la loro situazione.