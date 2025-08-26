Anticipazioni Tradimento, finalmente esce dal coma: cambia tutto nelle nuove puntate

Tradimento sta per tornare con la sua seconda stagione. La soap opera turca, in pausa estiva dal mese di giugno, ha fatto breccia nel cuore del pubblico riscuotendo un grande successo. Nelle prossime puntate, che andranno in onda in prima serata di Canale 5, i telespettatori assisteranno ad un colpo di scena che cambierà il corso degli eventi: il protagonista uscirà finalmente dal coma.

Negli ultimi episodi di Tradimento, Oltan e Ipek hanno avuto un duro confronto e il primo ha mandato via la seconda, in cerca di un’altra possibilità, chiedendo alle guardie di scortarla fuori dall’azienda. In questo modo, l’uomo ha dimostrato di non voler avere più a che fare con la sua ex fidanzata.

Guzide, invece, ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte di Sezai. Dopo essersi allontanato da sua figlia, l’uomo ha chiesto alla protagonista di diventare sua moglie: i due sono convolati a nozze il giorno seguente. Per concludere, Selin è uscita dalla clinica in cui era stata ricoverata in seguito alla morte della figlia adottiva.

Anticipazioni Tradimento, esce dal coma dopo l’incidente: il colpo di scena

Il 29 agosto Tradimento tornerà con una nuova puntata, che vedrà Kahraman coinvolto in una grave incidente. Oylum e Ozan assisteranno alla terribile scena: l’uomo, in cantiere, verrà sepolto da un cumulo di terra contenuta in un camion. Trasportato d’urgenza in ospedale, subirà un intervento per l’esportazione della milza, rimasta lesionata.

Oylum andrà a fargli visita insieme a Mualla. La figlia di Guzide avrà l’ex fidanzato accanto, Tolga, ancora innamorato di lei. Le condizioni di Kahraman saranno critiche e la moglie, preoccupata, deciderà di restargli vicino rifiutandosi di tornare a casa insieme agli altri. Il suo gesto farà felice Mualla.

Tolga augurerà a Kahraman di guarire al più presto. Prima di uscire dalla stanza d’ospedale, parlerà con Oylum per rassicurarla: amare significa anche saper lasciare andare e lui è pronto a farsi da parte. Proprio in quel momento Kahraman si sveglierà dal coma: Oylum, al settimo cielo, correrà subito dal marito lasciando solo Tolga, che capirà di non avere più possibilità con lei.

Nel nuovo episodio di Tradimento, inoltre, Serra confesserà ad Oltan di essere rimasta incinta di Tolga. L’uomo le proporrà di interrompere la gravidanza, offrendole una notevole somma di denaro. Intanto, Tarik cercherà di farsi perdonare da Guzide scusandosi con lei in diretta televisiva: il suo tentativo, però, non avrà il risultato sperato.