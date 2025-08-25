Anticipazioni Temptation Island, clamorosa decisione in Mediaset: arriva lo spin off, quando va in onda

Temptation Island è uno dei programmi più amati e seguiti della Mediaset. Ogni anno le coppie che mettono alla prova la propria relazione catalizzano l’attenzione di migliaia di spettatori che non vedono l’ora di scoprire se rimarranno insieme alla fine dell’esperimento oppure no. Quest’ultima stagione ha regalato grandissime emozioni ma anche sorprese.

E ora, per la felicità dei tanti telespettatori, la Mediaset ha preso una decisione clamorosa: è in arrivo lo spin off di Temptation Island ed ecco quando andrà in onda.

Quando andrà in onda lo spin off di Temptation Island

La Mediaset ha preso una decisione clamorosa che riguarda Temptation Island: infatti andrà in onda uno spin off dell’amato programma per la gioia dei tanti spettatori appassionati. Ed in effetti era già da giorni che si parlava di questa puntata speciale che dovrebbe essere trasmessa a settembre e registrata negli studi di Uomini e Donne.

Dai rumors sembra che a condurla sarà Filippo Bisciglia e che il programma dovrebbe ispirarsi ad un format spagnolo: “Il dibattito di Temptation Island”, che si tiene alla fine di ogni stagione e dove coppie e single si confrontano e raccontano cos’è successo nelle loro vite dopo la fine del reality.

In questo spin off il pubblico dovrebbe ritrovare tutti i protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.Questa è solo un’indiscrezione ma il pubblico vuole realmente sapere cosa sta succedendo alle coppie che hanno deciso di lasciarsi o di stare insieme dopo la fine del programma, la cui ultima puntata è andata in onda il 31 luglio. Alla fine di agosto, quando riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne, è possibile che verrà registrato anche “Il dibattito di Temptation Island”, sempre negli studi Elios.

Non è ancora certo se sarà prevista la presenza del pubblico né se ci saranno delle anticipazioni prima della messa in onda su Canale 5. Dunque bisognerà attendere ancora per sapere come sarà questo programma e cosa succederà alle coppie dell’ultima stagione di Temptation Island.

Da alcune indiscrezioni pare che il fidanzato Valerio, che ha deciso di lasciare la sua fidanzata Sarah per la single Arianna, non stia più conoscendo la ragazza, ma è stato avvistato in compagnia di un’altra in Puglia. Sarah, invece, si sta godendo l’estate da single.

Lucia e Rosario, sono stati avvistati insieme ma anche in compagnia di altre persone. Lei è stata vista con i tentatori Salvatore, Francesco e Andrea. Insomma, c’è da attendere questo programma per sapere di più sulle vite dei protagonisti del programma dopo la fine del reality.