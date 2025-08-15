Anticipazioni settembre La notte nel cuore: chi rischia fortemente la vita

L’appuntamento della domenica sera con La notte nel cuore è clamorosamente finito. Dopo aver fatto compagnia il pubblico di Canale 5 nel bel mezzo della programmazione televisiva, Mediaset ha deciso di sospenderne momentaneamente la messa in onda e di ripartire con i nuovi episodi da settembre in poi.

Ad ogni modo, le anticipazioni delle puntate che andranno in onda con la seconda parte della programmazione sono totalmente da brividi. Alcuni spoiler, infatti, rivelano che uno dei protagonisti della serie tv sarà in serissimo pericolo di vita. Un clamoroso colpo di scena, quindi, che non solo è capace di rendere le prossime completamente imperdibili ed avvincenti, ma saranno in grado di lasciare tutto il pubblico italiano completamente senza parole.

Spoiler La notte nel cuore: chi rischierà di morire nelle puntate di settembre

Mancano ancora diverse settimane all’inizio di settembre e, soprattutto, al ritorno de La notte nel cuore, eppure – dando un occhio alle prime anticipazioni delle ‘nuove’ puntate – si capisce chiaramente perché il pubblico di Canale 5 non vede l’ora che arrivi il nono mese dell’anno per continuare a seguire l’appuntamento con la dizi turca.

In queste ultime ore, infatti, sono spuntate alcune anticipazioni che fanno chiaramente intendere che le prossime puntate de La notte nel cuore saranno totalmente imperdibili. I motivi sono diversi, ma uno tra tutti la lotta per la vita di Nuh. Il giovane, infatti, verrà brutalmente e severamente picchiato da Cihan e i suoi scagnozzi e rischierà davvero grosso. Ecco, ma cosa succederà esattamente?

Dopo aver scoperto tutta la verità sulla sua famiglia e dopo aver saputo che anche Cihan sapeva ogni cosa, Sevilay non solo chiederà la separazione da suo marito, ma deciderà anche di scappare con Nuh ed iniziare un nuovo capitolo della sua vita insieme a lui. Tuttavia, non tutto andrà come entrambi sperano. Hikmet, infatti, avvertirà immediatamente Cihan della fuga di sua moglie, che dal canto suo si metterà subito in opera per raggiungere la loro auto e bloccare la partenza.

Appena raggiunti, infatti, non solo obbligherà Sevilay di andare in auto, ma inizierà anche una colluttazione con Nuh, alla fine della quale il giovane fratello di Melek avrà la peggio, rimanendo così sul ciglio della strada sanguinante e senza conoscenza. Fortunatamente, passerà qualcuno di lì che l’aiuterà e, su consiglio di Tashin, verrà portato in un posto sicuro dove potersi curare.