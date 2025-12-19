Anticipazioni Il paradiso delle signore: arriva l’addio più doloroso

Il Paradiso delle Signore ad una svolta con un addio inaspettato. I fan della soap sono curiosi e in trepidante attesa.

Sta per succedere, un nuovo addio attende i fan de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno alle 16.10 circa dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni annunciano una decisione dolorosa per uno dei protagonisti, l’evoluzione della trama dovrà prendere una nuova direzione.

I colpi di scena a Il Paradiso delle Signore si susseguono inarrestabili. La trama si arricchisce continuamente di nuovi accadimenti che portano i fan della soap a seguirla con attenzione puntata dopo puntata. Le anticipazioni della settimana appena iniziata rivelano che Mario chiederà a Caterina di sposarlo con Fulvio che prenderà una decisione sulla risposta da dare al ragazzo.

Ettore parlerà con Matteo davanti a Odile della questione della foto scomparsa mentre Caterina troverà un nastro magnetico nel corredo della madre e lo farà ascoltare a Roberto. Questo lo userà come spunto per un’iniziativa natalizia che verrà ben accolta dalle Veneri. Nel frattempo Adelaide metterà a punto il suo piano di vendetta nei confronti di Rosa e Marcello. Annuncerà che non sarà presente a Natale perché si prepara a lasciare Milano.

Qual è il motivo che spinge Adelaide a partire?

Durante la settimana in corso vedremo Adelaide comunicare la sua imminente partenza per passare le festività natalizie a St. Moritz. Dirà di aver bisogno di relax e così partirà vero lo chalet di montagna. Sarà in compagnia di Italo, il fidato maggiordomo, ma in realtà l’allontanamento ha un preciso scopo. Mettere in atto la sua vendetta verso Rosa e Marcello, l’uomo che l’ha abbandonata all’altare.

Prima di andare via da Milano, infatti, farà recapitare un biglietto a Marcello in cui gli chiede di raggiungerla a St. Moritz per un’emergenza. L’ex fidanzato sarà allarmato dalle sue parole che lasciano pensare ad un nuovo tentativo di suicidio tanto da decidere di accettare la richiesta nonostante Matteo cerchi di dissuaderlo. Partire significherebbe lasciare sola Rosa a Milano ma Marcello non darà ascolto al fratello che invece ha intuito come il biglietto possa essere una trappola pensata dalla Contessa.

Naturalmente anche Rosa sarà indispettita dalla decisione del fidanzato. Chissà come reagirà alla notizia della notte passata insieme da Marcello e Adelaide allo chalet. I fan attendono gli svolgimenti curiosi di capire quale piega prenderà la trama. Parliamo di oltre 1,6 milioni di telespettatori fissi al giorno che seguono le puntate dal lunedì al venerdì dalle 16.10 per circa un’ora. Lo share sta sfiorando il 19%, un vero grande successo per la RAI.