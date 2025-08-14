Anticipazioni Grande Fratello, cambia tutto con Simona Ventura: clamorosa indiscrezione sui concorrenti

Il Grande Fratello resta uno dei reality show più amati di sempre ed ormai ha raggiunto la sua 25esima edizione. Proprio per questo motivo andranno in onda due versioni: una, che inizierà in autunno, condotta da Simona Ventura, e una che partirà subito dopo, ma già nell’anno nuovo, condotta da Alfonso Signorini.

Per il momento stanno circolando delle indiscrezioni che riguardano proprio la versione condotta da Super Simo ed in particolare i possibili concorrenti. Ecco che cosa è trapelato di recente.

Le indiscrezioni sul Grande Fratello condotto da Simona Ventura

È iniziato il conto alla rovescia per la prossima edizione del Grande Fratello, quella condotta da Simona Ventura e continuano a trapelare indiscrezioni sui possibili concorrenti. A dire qualcosa di più è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha rivelato che nella casa più spiata d’Italia potrebbero entrare non solo concorrenti nip, cioè non conosciuti al pubblico (come inizialmente era stato detto)….

Infatti potrebbero varcare la porta rossa anche personaggi semi-noti, come appunto i protagonisti di Temptation Island. Questa scelta di comporre un cast senza etichette vip/nip potrebbe servire per alimentare l’interesse del pubblico. Nello specifico Pugnaloni ha scritto sul suo profilo Instagram: “Il GF avrà anche personaggi semi-noti (non vipponi, per intenderci), qualcuno proveniente da Temptation Island. Sarà un’edizione cercatrice di storie e di dinamiche che siano in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Un GF senza etichette Vip o Nip, una via di mezzo”.

Quindi non è difficile che al reality show possano prendere parte anche alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island (fidanzati, fidanzate, tentatori o tentatrici). Non solo ma sono spuntati fuori anche alcuni dettagli sui possibili futuri inquilini nella casa: sembra che potrebbero esserci un giocatore di beach volley e la moglie di un pallavolista (i loro nomi non sono ancora trapelati). Insomma, su questo bisognerà attendere smentite o conferme, così come sulla durata.

È emerso, infatti, che in caso di ascolti soddisfacenti il Grande Fratello possa durare di più. Inizialmente si parlava della durata di 3 mesi, da ottobre a gennaio. Tuttavia la fine del reality show potrebbe essere spostata a marzo se gli ascolti saranno buoni.