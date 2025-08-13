Anticipazioni Forbidden Fruit: scoperta choc per Zeynep, cambia tutto

La seconda stagione di Forbidden Fruit è iniziata davvero con il botto. A partire dal 4 agosto, su Canale 5, le avventure di Zeynep ed Yildiz stanno andando avanti con il loro secondo capitolo, regalando ai suoi spettatori degli eventi completamente inaspettati. A quanto pare, però, sembrerebbe che quello che è stata mandato in onda in questi giorni non è nulla rispetto a quello che ancora deve venire.

Se da una parte, nelle prossime puntate della serie tv, Yildiz continuerà a far di tutto pur di mantenere all’in piedi il suo matrimonio con Halit, dall’altra ci sarà anche Zeynep che non se la passerà assolutamente bene. Gli spoiler, infatti, rivelano a tal proposito che la giovane donna farà una scoperta scioccante, che potrebbe arrecarle non poco dolore.

Spoiler prossime puntate di Forbidden Fruit: cosa scoprirà Zeynep e cosa c’entra Alihan

Ritornata in Turchia per stare accanto a sua sorella Yildiz, che nel frattempo stava affrontando un momento difficile del suo matrimonio con Halit, Zeynep ha voluto prendere sempre di più le distanze da Alihan, scegliendo non solo di lavorare altrove e di non ritornare, quindi, nella sua azienda, ma anche di darsi una seconda opportunità, decidendo di voler frequentare Cem.

Molto presto, però, questa sua certezza inizierà a vacillare per via di una sua collega di lavoro con la quale stringerà una bella amicizia. Parlando del più e del meno, infatti, Hira le confesserà di essere interessata ad un ragazzo, ma di non avere il coraggio di confessarglielo. Così Zeynep le consiglia di invitarlo ad uscire tutti e quattro insieme, come se fosse una serata tra amici.

Ebbene, la ragazza accetta di buon grado il suo parere ed organizza persino l’appuntamento, ma Zeynep non sa che il giovane per cui la sua amica prova un certo interesse è proprio Alihan. Così, quando i due si presenteranno all’evento insieme, la giovane sorella di Yildiz farà una scoperta davvero shock, che la lascerà – com’è giusto che sia – completamente senza parole.

Tuttavia le sorprese per lei non finiranno assolutamente qui. Nel bel mezzo della serata, Alihan prenderà in disparte Zeynep e le consiglierà di raccontare della loro storia d’amore ad Hira. Dal canto suo, però, la donna non solo non le dirà nulla, ma il giorno dopo si recherà da lui per un ulteriore chiarimento.