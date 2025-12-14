Anticipazioni Forbidden Fruit: la scelta coraggiosa di Zeynep, lacrime e abbandoni

Forbidden Fruit, le anticipazioni rivelano la scelta coraggiosa di Zeynep. Ci saranno tante lacrime e abbandoni.

La soap Forbidden Fruit continua ad avere molto successo in Italia. Canale 5 ha puntato molto sulle serie turche non sbagliando. I telespettatori le seguono con molto interesse sapendo che i colpi di scena non mancheranno così come le lacrime, gli addii e le novità. Sta per accadere proprio con Forbidden Fruit, ci sarà una svolta inaspettata.

Le vicende di Forbidden Fruit proseguono spedite destando la curiosità dei telespettatori sui prossimi episodi. Yildiz che continua a provare ad incastrare Kemal facendo vedere ad Halit delle foto di lui insieme a Ender. Nel frattempo Zerrin ha mosso le stesse accuse a Yildiz e Dundar si è mostrato sempre più geloso di Zeynep. Tutto questo nelle scorse settimane.

Nelle ultime puntate abbiamo visto le dinamiche accelerare e alcune trame avviarsi verso una conclusione. D’altronde c’è una terza stagione pronta ad iniziare nei primi mesi del 2026. Si aprirà con un salto temporale di otto mesi, i protagonisti si troveranno ad affrontare tante situazioni diverse. Ma torniamo ad oggi o meglio alle puntate in onda dal 15 al 20 dicembre 2025. Cosa accadrà a Zeynep?

La decisione che prenderà Zeynep è spiazzante

Zeynep Yilmaz prenderà una decisione importantissima, non sposerà Dundar Celikkan ma inseguirà il vero amore ossia Alihan Tasdemir. Questo mentre Alihan starà per lasciare Instambul proprio per dimenticare la ragazza.

L’uomo confesserà a Yildiz di voler andare a vivere in America da solo non potendo fare nulla per riconquistare Zeynep. Yildiz gli confesserà che Ender lo ha ingannato e che le fotografie viste erano tutte una montatura ma Alihan non cambierà idea.

Dirà addio a Zeynep poco prima del matrimonio ma il lieto evento non ci sarà. La donna non si presenterà all’altare perché correrà da Alihan per non farlo partire.

Dundar allora inizierà la ricerca dei due per vendicarsi. Asuman sconsiglia alla figlia di incontrare Dundar da sola ma la ragazza non lo ascolterà e andrà a chiedere scusa all’ormai ex (finto) fidanzato.

Potrà così iniziare un nuovo capitolo della sua vita con Alihan e il primo passo sarà quello di cercare una casa in cui andare a vivere insieme. La terza stagione inizierà con Zeynep lontana, negli Stati Uniti con Alihan. Torneranno ad Instanbul?

Anche la nuova stagione sarà ricca di alleanze, inganni, intrighi e ogni puntata sarà sorprendente regalando suspance continue ai telespettatori.