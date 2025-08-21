Anticipazioni Forbidden Fruit: addio Zeynep? Spoiler tragico dalla Turchia

Forbidden Fruit sta tenendo i telespettatori col fiato sospeso con i suoi continui colpi di scena. La soap opera in onda su Canale 5 ha conquistato il pubblico in poco tempo. Le sorelle Zeynep e Yildiz sono alle prese con le loro peripezie e, dalle anticipazioni, emerge che presto accadrà qualcosa di totalmente imprevisto. Scopriamo gli spoiler dalla Turchia.

Approdato nelle reti Mediaset lo scorso 30 giugno, Forbidden Fruit segue le vicende di Yildiz e Zeynep. La vita delle due ambiziose sorelle ha preso una piega inaspettata in seguito all’incontro con la ricca Ender, inizialmente intenzionata ad incastrare il marito Halit. Tutto è cambiato quando quest’ultimo si è innamorato di Yildiz, alla quale ha chiesto di diventare sua moglie.

Zeynep, invece, si è avvicinata sempre più al socio in affari di Halit, Alihan. La loro storia, tuttavia, è stata segnata da un crisi che l’ha portata alla conclusione. La donna, desiderosa di voltare pagina, ha iniziato una nuova relazione con Cem. La verità, però, è che non è realmente innamorata di lui. Cosa succederà negli episodi in arrivo della soap?

Forbidden Fruit, Zeynep sparisce nel nulla e Alihan non si dà pace

Le prossime puntate di Forbidden Fruit saranno incentrate su Zeynep, che farà perdere le sue tracce all’improvviso. La donna sparirà senza dire niente a nessuno e Alihan, preso dai sensi di colpa, sarà molto preoccupato. L’uomo inizierà a cercarla e, alla fine, riuscirà a trovarla.

Zeynep apparirà turbata e dispiaciuta per aver ferito Cem. Alihan, da parte sua, sarà determinato a riconquistarla. Tuttavia, la donna non vorrà saperne nulla: Zeynep andrà su tutte le furie e arriverà a dire ad Alihan che fino ad ora l’ha fatta solamente soffrire, chiedendogli di uscire definitivamente dalla sua vita. Sarà un duro colpo per l’uomo, pentito per la fine della loro relazione.

Gli spoiler turchi rivelano anche che, nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, Ender organizzerà un incontro di lavoro tra Zehra e Osman. L’ex moglie di Halit vuole essere sicura di accaparrarsi un progetto promettente e l’uomo, conosciuto per essere un dongiovanni, potrebbe essere utile per raggiungere i suoi obiettivi.

Per scoprire se ci riuscirà, non resta altro da fare che attendere le nuove puntate della soap opera che tutti noi amiamo e seguiamo sempre con il fiato sospeso perché ogni appuntamento è al cardiopalma.