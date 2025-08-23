Anticipazioni Don Matteo 15: colpaccio clamoroso, chi c’è nel cast

Don Matteo continua a stupire il pubblico e per la 15esima stagione ha pronto un colpaccio nel cast: ecco chi ci sarà nella serie, una delle donne più amate del momento.

Con la nuova stagione televisiva tornerà in onda su Rai 1 anche Don Matteo, arrivato alla quindicesima stagione; la longeva fiction ha saputo trasformarsi e innovarsi nel corso del tempo, tanto da arrivare anche a sostituire il personaggio che le ha dato il nome, appunto il Don Matteo di Terence Hill.

Anche per questa stagione confermato come protagonista Raoul Bova (reduce da un periodo non di certo felice per la sua vita privata) come Don Massimo, così come Nino Frassica (Nino Cecchini) ed Eugenio Mastrandrea e Giulia Mezzanotte, interpreti della nuova coppia formata da Diego Martini e Giulia Mezzanotte.

Nel cast, poi, è previsto l’arrivo di un nuovo maresciallo Caterina Provvedi, interpretata da Irene Giancontieri. Oltre a lei, però, nei nuovi episodi ci sarà anche un nome bomba: nel cast di Don Matteo arriva una delle donne italiane più amate del momento, celebre conduttrice e vero e proprio sex symbol italiano.

Don Matteo 15, nel cast arriva lei: conduttrice famosissima e sex symbol italiano

Stando a quanto riportato da BlastingNews, nel cast della 15esima stagione di Don Matteo farà il suo esordio anche Diletta Leotta, amatissima conduttrice, speaker radiofonica e vero e proprio sex symbol degli ultimi anni. Reduce dall’esperienza su Canale 5 come conduttrice de La Talpa, ora la Leotta è pronta a rimettersi in gioco anche come attrice.

In passato, ha già avuto ruoli cinematografici, in pellicole come7 ore per farti innamorare eChi ha incastrato Babbo Natale?, ma ora arriva il debutto anche sul piccolo schermo, per di più in una fiction popolarissima. Una bella sfida per Diletta, che continua a vivere un momento magico della sua carriera e anche della sua vita personale.

Secondo quanto riportato, la conduttrice siciliana vestirà i panni della nipote di Suor Costanza, anche se al momento non è chiaro che ruolo avrà nelle trame e se la sua presenza sarà prolungata per più episodi.

Di sicuro, avere nel cast di Don Matteo 15 un nome famosissimo come Diletta Leotta porterà tanto entusiasmo intorno ai nuovi episodi, oltre che freschezza nelle dinamiche della serie; questa scelta farà poi avvicinare anche i più giovani alla fiction, contribuendo alla longevità di una ficiton che, da anni, è seguitissima da un pubblico piuttosto vasto.

Quindi non ci resta che attendere la messa in onda per vedere come se la caverà la bellissima Diletta Leotta alle prese con una programma così tanto amato.