Anticipazioni Beautiful, spoiler bomba dagli Stati Uniti: dopo Eric e Liam, chi rischia di morire

Beautiful rimane una delle soap più amate dai telespettatori italiani. Il prodotto americano, che va in onda da anni, è entrato di diritto nel cuore del pubblico che segue con passione le vicende, le relazioni e gli intrighi della famiglia Forrester.

Ci sono tanti telespettatori che però non riescono ad aspettare la messa in onda di un nuovo episodio e dunque leggono sul web le anticipazioni, non solo degli episodi italiani ma anche di quelli che vengono trasmessi negli Stati Uniti (che sono molto avanti a noi). Da questi si sa che dopo Eric e Liam ci sarà un altro personaggio che rischia di morire. Ecco di quale si tratta.

Le anticipazioni bomba delle puntate americane di Beautiful

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful preannunciano un avvenimento che potrà sconvolgere i telespettatori. I fan della fiction, nelle puntate italiane, hanno potuto tirato un sospiro di sollievo dopo che il capo famiglia Forrester è guarito dal tumore, dopo aver rischiato la vita.

È in arrivo ora uno spoiler bomba dagli Stati Uniti che riguarda un altro personaggio molto amato che rischia di morire: si tratta di Brooke. La donna, insieme a Ridge, si è recata in Italia, precisamente a Napoli, per un viaggio d’affari. Anche Nick Marone sarà nel capoluogo campano con l’intento di chiedere a Brooke di sposarlo ed in effetti è questo che farà, lasciando la donna senza parole.

Ridge, temendo che Brooke possa dire di sì, si recherà al porto per scongiurare il peggio ma si troverà ad assistere ad una scena spaventosa: infatti ci sarà un incidente tra l’imbarcazione di Marone e un’altra nave. Brooke rischierà la vita perché cadrà in acqua, perdendo i sensi a causa dell’impatto. Ridge si tufferà in mare per salvarla e prestarle i primi soccorsi.

Per fortuna la donna riprenderà conoscenza, mentre Ridge le prometterà di non volersi separare mai più da lei. Quindi dopo Eric e Liam che hanno rischiato la vita, stando alle anticipazioni americane succederà anche a Brooke qualcosa di brutto ma che per fortuna non si rivelerà fatale per lei. Quando vedremo queste nuove puntate?

Ci vogliono ancora moltissime settimane, ma sicuramente, nel mentre, ci saranno altri mille colpi di scena come siamo assolutamente abituati ad assistere. Quindi non perdiamoci nessun appuntamento giornaliero con il nostro programma del cuore che va in onda praticamente sempre senza pause.