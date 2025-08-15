Altro che rottura! Clamoroso colpo di scena per la discussa coppia di Uomini e Donne: beccata così

A Uomini e Donne nascono ogni anno tante nuove coppie. Alcune si lasciano dopo poco tempo, lontane dai riflettori, altre invece continuano la loro conoscenza per poi costruire qualcosa di più serio. Molte coppie si sono sposate e hanno addirittura avuto dei figli.





La coppia di Uomini e Donne beccata così

però, è davvero molto chiacchierata. C’è chi sostiene che i due si siano lasciati ma in realtà si sono mostrati così (altro che rottura!).

Durante le ultime puntate di Uomini e Donne, quelle precedenti la pausa estiva, il barbiere Gianmarco Steri ha scelto di uscire dal programma con Cristina Ferrara. I due sembravano davvero affiatati e innamorati ma soprattutto inseparabili.

La relazione però non ha mai convinto troppo fino in fondo e tante sono state le segnalazioni ricevute dagli esperti del gossip in merito ad una rottura fra i due. Deianira Marzano ha riportato che la rottura sarebbe stata voluta da Gianmarco, e che Cristina sarebbe rimasta molto ferita, tanto da non rispondere più ai suoi messaggi. Spesso periodi di “silenzio” sui social hanno portato a ipotizzare un allontanamento fra i due.

Così come le foto “singole” di lui in vacanza in Sicilia con gli amici senza di lei. Anche Cristina ha poi iniziato a mostrarsi da sola in foto. E di fatto le ultime foto insieme risalgono a luglio durante una vacanza a Santorini. Un utente ha però poi mandato un video alla Marzano in cui i due riappaiono di nuovo insieme a Salerno: questo quindi smentirebbe una rottura fra Gianmarco e Cristina.

Appaiono sereni e uniti e questo conferma che la loro relazione non è finita. Ma magari qualcosa li aveva messi in crisi: distanza fisica, silenzio sui social, tensioni. Chi lo sa! Magari si è tutto risolto o non c’è mai stato nessun problema fra loro tanto che ora sono in vacanza insieme. Ovviamente tante persone che li hanno amati durante il loro percorso a Uomini e Donne, fanno il tifo per loro, senza credere troppo ai pettegolezzi.

È chiaro che non vedere loro aggiornamenti sui social così come vedere solo loro foto singole può far dubitare ma è anche possibile che Gianmarco e Cristina si vogliano godere la loro relazione un po’ più in “silenzio”, lontano dai riflettori, senza ostentazioni e esibizionismi. D’altronde anche loro stanno ancora continuando a conoscersi!