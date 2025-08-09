Se le dici lo fai scappare: 3 frasi da evitare a un primo appuntamento

Se dici queste cose fai una figuraccia e lo fai scappare!

Il primo appuntamento è un momento estremamente delicato. Proprio per questo è molto importante fare attenzione a ciò che si dice.

Ovviamente non ti sto dicendo di diventare paranoica o di non essere te stessa. Semplicemente pensa bene all’effetto che le tue parole possono fare su una persona che sta imparando soltanto adesso a conoscerti.

Ci sono infatti alcune frasi o argomenti che è meglio evitare per non rovinare l’atmosfera e non spaventare l’altra persona. Ecco le 3 cose da non dire mai a un primo appuntamento, se non vuoi far scappare il tuo Romeo.

3 cose da non dire mai a un primo appuntamento: se lo fai rovini tutto

È normale che, soprattutto se si è usciti da poco da una relazione, il passato sentimentale torni a galla. Però, il primo appuntamento non è il momento giusto per scavare tra le storie passate. Mai dire: “hai un/una ex? Perché il mio…”.

Parlare troppo di ex, soprattutto in termini negativi, può far scattare campanelli d’allarme. L’altra persona potrebbe pensare che tu non sia ancora libero mentalmente o emotivamente o che tu la stia usando come una valvola di sfogo.

Un’altra frase da non dire assolutamente mai è “Che lavoro fai?” o peggio ancora “Quanto guadagni?”. Veto assoluto. Davvero. In alcuni Paesi è normale, come in America, ma in Italia non è socialmente accettato.

L’altra persona potrebbe sentirsi valutata solo per il suo status economico e non per quello che è realmente. Il primo appuntamento deve servire a conoscersi a livello umano, non economico.

Se il lavoro è importante per te va bene parlarne in modo naturale e senza entrare subito nei dettagli finanziari. In questo modo, l’incontro resta leggero e piacevole.

Se è vero che l’entusiasmo è una buona cosa, esagerare può essere controproducente. Dire “Ti amo già” o altre frasi troppo romantiche e impegnative al primo appuntamento può mettere molta pressione sull’altra persona.

Anche se provi un’attrazione fortissima, è importante lasciare che i sentimenti crescano in modo naturale e graduale. L’amore si costruisce nel tempo, e per questo è meglio mostrare interesse e attenzione senza esagerare con dichiarazioni premature. Così si evita di spaventare o di apparire troppo bisognosi.

Il primo appuntamento è un’occasione per scoprire l’altro con curiosità e rispetto. Evitare argomenti troppo pesanti o dichiarazioni affrettate aiuta a creare un’atmosfera serena e piacevole. Per farla breve, devi ricordare che la chiave del successo è essere autentici, ma anche rispettosi dei tempi e dei confini dell’altra persona.

E se il primo appuntamento va per il meglio, cosa devi fare dopo? Per scoprirlo, ecco il messaggio da mandare dopo primo appuntamento.