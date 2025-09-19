3 accessori must-have per le mamme stilose: tutte li vogliono

Sei una mamma al passo con i tempi, chic e stilosa? Allora ti svelo degli accessori che per te sono assolutamente immancabili.

Essere mamma non significa rinunciare allo stile. Al contrario, è sempre più evidente come la moda possa incontrare la funzionalità, soprattutto nella vita frenetica di una donna che si divide tra figli, casa e lavoro.

Tra gli alleati più preziosi ci sono gli accessori giusti: belli da vedere, comodi da usare e versatili in ogni situazione. Ecco i tre must-have che ogni mamma stilosa desidera.

Mamma stilosa: 3 accessori che devi avere per forza

Il primo accessorio indispensabile è lo zaino fasciatoio chic. Dimentica le vecchie borse ingombranti e poco eleganti: oggi lo zaino fasciatoio è un vero e proprio oggetto di design, capiente e incredibilmente bello. I modelli più attuali sono realizzati in ecopelle, tessuti idrorepellenti o canvas, con dettagli curati e linee moderne.

Oltre ad essere pratico, perché permette di avere le mani libere per muoversi agilmente con i bambini, è progettato con scomparti intelligenti che accolgono pannolini, salviette, biberon e persino gli oggetti personali della mamma. Inoltre, si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, dal look sporty-chic al casual elegante.

Alcuni esempi perfetti? Gli zaini firmati Storksak o Babymel, che sembrano usciti da una boutique di moda, ma sono pensati appositamente per la mamma multitasking.

Il secondo accessorio immancabile sono gli occhiali da sole oversize. Non si tratta solo di un tocco glamour, ma di un vero e proprio alleato nelle giornate più impegnative. Dopo una notte insonne o nei momenti in cui non si ha tempo per truccarsi, un paio di occhiali grandi risolve in un attimo la situazione.

Nascondono segni di stanchezza, aggiungono eleganza anche al più semplice dei look, come jeans e t-shirt, e proteggono efficacemente gli occhi dai raggi UV durante passeggiate al parco o mentre si guida. I modelli più amati sono i classici aviator o i cat-eye, spesso con lenti sfumate o specchiate, ideali per dare carattere senza sforzo.

Infine, non può mancare il marsupio di design o, in alternativa, una borsa a tracolla compatta e smart. Il marsupio non è più solo uno strumento pratico da escursionista: le versioni moderne sono realizzate in pelle o materiali di alta qualità, perfette per portare con sé lo stretto necessario senza rinunciare allo stile.

Le borse a tracolla più attuali, invece, sono dotate di funzionalità intelligenti come tasche antifurto o portachiavi integrati. Entrambe le soluzioni sono ideali per chi ama muoversi leggera, senza appesantire la giornata con accessori ingombranti.

Sono facili da portare sopra cappotti o giacche leggere e permettono di passare senza problemi da un appuntamento quotidiano a un momento di relax, come un aperitivo con le amiche. Tra i brand più apprezzati spiccano Cuyana, Fjällräven Kånken Sling e Liewood, tutti con proposte minimal ma estremamente funzionali.