10 modi di annodare una sciarpa da vera parigina: sembrerai uscita da una sfilata

La sciarpa è un accessorio indispensabile in inverno ma come annodarla da vera parigina? Ci sono almeno 10 modi diversi.

Gli accessori invernali possono rendere goffi oppure valorizzare l’outfit. Bisogna saperli usare nel modo corretto per non sembrare un pupazzo di neve oppure uno Yeti. Può sembrare complicato ma con alcuni trucchi si otterrà un risultato perfetto, elegante e chic. Si deve fare attenzione soprattutto alla sciarpa.

Quando le temperature sono rigide l’abbigliamento deve essere consono per non rischiare di ammalarsi. Cappotto o giaccone, guanti, sciarpa, cappello, il rischio è di lasciare la moda e l’eleganza in un angolo in favore della praticità e dell’efficacia. E chi ha detto che gli accessori non si possano combinare e utilizzare senza perdere né lo stile né il calore che offrono?

Strategicamente una sciarpa può essere annodata fino a dieci modi diversi e valorizzare l’outfit senza appesantirlo. La sciarpa è ingombrante e non si sa mai come metterla e si finisce per appoggiare intorno al collo senza criterio.

Nulla di più sbagliato. Iniziamo da un metodo semplice e classico, posizionate la sciarpa intorno al collo e tirate su oltre le spalle solo una parte. L’altra dovrà rimanere dritta verso il basso senza essere ripiegata.

Creare look perfetti con una sciarpa

Continuiamo con un metodo semplicissimo e strausato, annodare la sciarpa intorno al collo lasciando scendere sui due lati due parti perfettamente uguali. Questo sistema non passa mai di moda ed è molto comodo.

Finiti i metodi facili, si va più sul complesso prendendo la sciarpa a metà in verticale e facendo un cappio in cui inserire l’estremità della sciarpa. Molto chic.

Dividendo la sciarpa a metà in orizzontale, invece, si può creare una specie di “bavaglino” e legare i lembi dietro al collo per creare uno stile originale, diverso dal solito. Tornando ad un metodo facile, per proteggere molto bene il collo va avvolta la sciarpa con attenzione per poi nascondere le estremità nella parte posteriore. Elegante e chic.

Un altro sistema originale di indossare la sciarpa è ripiegarla a tubo, fare un anello, annodarlo e poi passarlo intorno al collo a modo di collana. Se dovesse fare veramente freddo, tirare vento o iniziare a piovere ecco che la sciarpa può essere appoggiata sulla testa con le estremità da passare intorno al collo e legate tra loro. Un cappuccio-sciarpa unico e comodo! Per questa tipologia si può optare anche per una sciarpa fatta in casa, come questa che vi abbiamo proposto tempo fa.

Particolare ma semplice il nodo laterale. La sciarpa si avvolge intorno al collo nel modo classico e le due estremità messe sul davanti di annodano lateralmente. In alternativa con la sciarpa intorno al collo si fa un nodo ad una delle estremità per poi aprirlo leggermente e far passare l’altra estremità creando un nodo scorribile da regolare come più piace.

Ultimi due metodi per annodare la sciarpa. Può essere usata come scialle e chiusa con una cintura in vita oppure si può creare un cerchio, passarlo intorno alla testa e poi allargare la parte posteriore per fare un doppio passaggio. Sarà come avere una grande collana al collo.