Quale forma di sopracciglia è perfetta per il tuo viso? Scoprilo con il nostro test

Abbiamo già visto nella nostra guida come fare le sopracciglia alcuni segreti di bellezza, tra cui come scegliere tra diverse forme di sopracciglia in base al viso.

Le sopracciglia, infatti, incorniciano lo sguardo e sono in grado di conferire maggiore armonia al volto, in base alle caratteristiche di ognuna di noi.

Dalla forma di sopracciglia per viso tondo alle sopracciglia per viso squadrato, scopri quali sono le sopracciglia perfette per il tuo viso rispondendo alle domande del nostro test.