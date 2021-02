1 di 4

Foto Shutterstock | Maridav

Perdere peso camminando è possibile. Ma quanto passi al giorno servono per dimagrire? Bisogna rivoluzionare un po’ il proprio stile di vita, per esempio rinunciare alla macchina, prendere i mezzi, e magari scendere prima della propria fermata, e soprattutto obbligarsi a spostarsi con gli economici ed ecologici “due piedi”. Può sembrare strano, ma anche passeggiare è una forma di sport e fa benissimo alla salute e alla linea. Secondo gli esperti, bisogna percorrere circa 5mila passi al giorno, che sono circa 3 chilometri. Non è una lunga distanza, ma la maggior parte di noi non lo fa, anche se fa bruciare molte calorie. Se vi interessa soprattutto per questo motivo, potete anche leggere il nostro approfondimento che vi svela i segreti per dimagrire camminando.