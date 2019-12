Regali di Natale per le amiche: idee originali

La vostra migliore amica c’è sempre stata in ogni fase importante della vostra vita e, negli anni, le avete già regalato di tutto. Da qui, il dilemma: che cosa le compro per Natale? Se ancora non avete trovato il dono perfetto per quella che Meredith Grey definirebbe: My person, siete nel posto giusto! Abbiamo raccolto tantissime idee per comprare dei regali di Natale per le amiche, unici e particolari.



Per prima cosa dovete riflettere su che tipo di persona è l’amica che riceverà il regalo. Si tratta di una fashion victim? È sportiva, di quelle che hanno sempre la borsa della palestra in macchina? Potrebbe anche essere un’amante dei prodotti di bellezza, come creme e make-up, o della tecnologia e dei dispositivi hi-tech di ultima generazione.

Siete la sua migliora amica e, di conseguenza, nessuno meglio di voi sa che cosa potrebbe piacerle e soprattutto: che cosa ha già (ammettiamolo, è sempre spiacevole ricevere in regalo qualcosa che già abbiamo!).

Anche se il regalo da acquistare è per una collega di lavoro, o per una lei che conosciamo poco, quelli che seguono sono alcuni suggerimenti di regali di tendenza per Natale che vi faranno comunque fare un figurone.

Ricordate però: oltre al regalo sono importanti sia il biglietto di auguri che l’incarto del regalo stesso, meglio se personalizzati con qualche frase legata a un ricordo che riguarda entrambe. Foto Shutterstock | Dusan Petkovic

Coperta cozy, regali che scaldano Ogni donna ha una propria personalità e, di conseguenza, non si può generalizzare quando si parla di regali di Natale. C’è però un elemento che accomuna tantissime donne durante i mesi invernali, soprattutto quando la sera si prendono un momento di meritato riposo.

Regalare alle nostre amiche una coperta in pieno stile cozy potrebbe risultare quindi un’idea vincente.

Non stiamo parlando di una banalissima coperta di lana, che sicuramente la vostra amica avrà già in casa. Si tratta di uno dei regali di tendenza di quest’anno per il particolare intreccio del tessuto.

Favoloso regalo di Natale per le amiche che adorano trascorrere il proprio tempo libero all’insegna del mood: divano-libro-tisana (o vino, per le più temerarie). Foto Shutterstock | Albina Glisic

Set per lo yoga Che sia yoga, pilates, fitness funzionale oppure il modaiolo paddle, un’idea originale tra i regali di Natale per le amiche potrebbe essere proprio quella di comprare un kit per lo sport.

In commercio si trovano tantissimi set creati ad hoc per le attività sportive.

Regalo di Natale perfetto per le amiche che apprezzano i regali utili. Foto Shutterstock | Josu Ozkaritz

Profumo per capelli: mai più senza! Un altro dei regali di Natale di tendenza di quest’anno, che potrebbe piacere tantissimo alle vostre amiche, è quello di comprare un profumo per capelli.

Che cos’è? Non ne avete mai sentito parlare?

I profumi per capelli stanno diventando un vero e proprio must have della routine femminile. Fragranze floreali, oppure più speziate, tutte con l’unico obiettivo di togliere i cattivi odori dovuti a smog, cibo e fumo, senza però rovinare la piega.

È un prodotto di bellezza che potrebbe diventare un regalo di Natale per le amiche, soprattutto per quelle che seguono le ultime tendenze! Foto Shutterstock | Africa Studio

Specchio LED, utile e originale Se le vostre amiche sono makeup addicted, e non disprezzano i prodotti tecnologici, questo suggerimento potrebbe risultare il regalo più adatto.

Si tratta di uno specchio con luci led (a basso consumo energetico). Come si usa, dite? Sembra un comunissimo specchietto per il makeup che tutte noi abbiamo, a differenziarlo però dai suoi simili, più tradizionali, è la presenza di una luce led attorno. È utile quando, per esempio, siamo in ufficio – oppure al ristorante – dobbiamo ritoccarci il trucco e non c’è molta luce intorno a noi.

Un regalo di Natale per le amiche un po’ vanitose ma sempre attente alla comodità e alla praticità. Foto Shutterstock | Maridav



Sketchbook, per mettere in ordine i pensieri Le giornate di una donna sono sempre piene. Che vada in ufficio, oppure, che sia una Super Mamma a tempo pieno, a volte sembra che 24 ore al giorno non siano sufficienti.

È proprio nel nostro DNA quello di essere multifunzione. Non è così raro vedere una donna che parla al telefono e che prende appunti, mentre sta andando a lavoro oppure a prendere i bambini a scuola.

Il regalo suggerito è un evergreen dei regali per le amiche: uno sketchbook dove segnare le informazioni importanti, mentre facciamo più cose in contemporanea. Alla classica agenda completamente vuota, potreste comprare la variante planner con i giorni della settimana prestampati, oppure la versione porosa, perfetta per disegnare.

Regalo di Natale perfetto per le amiche da rincorrere, quelle che non hanno tempo nemmeno per loro stesse! Foto Shutterstock | Irina Bort

Rossetto rosso, trend della stagione Se le proposte viste finora ancora non vi soddisfano appieno, forse state cercando qualcosa che abbia un po’ più di carattere. Un rossetto rosso, nelle tonalità che vanno di moda quest’anno, potrebbe essere un regalo favoloso per le vostre amiche.

Si tratta di un evergreen tanto apprezzato dalle dive e dalle influencer, Chiara Ferragni in primis, e che può essere utilizzato sia di sera che di giorno. Foto Shutterstock | Evgenyrychko

Lanterne per la casa: un regalo di Natale romantico Se la vostra amica adora lo stile shabby chic, delle lanterne potrebbero essere il Regalo giusto. Sì, proprio con l’iniziale maiuscola.

Il colore da scegliere può variare a seconda dell’arredamento di casa; è da dire però, che in linea di massima il colore più gettonato – in questo caso – è il bianco invecchiato.

Una particolarità di questa tipologia di regalo, da prendere in considerazione se si tratta di scegliere i regali di Natale per le amiche, è che può essere personalizzato. Per esempio, si potrebbe inserire all’interno una candela profumata con una fragranza che tanto piace alla vostra amica, oppure, si potrebbe scrivere qualche frase o citazione sui vetri della lanterna con un pennarello colorato. Anche un semplicissimo “Buon Natale, TVB”, potrebbe far commuovere la vostra amica. Foto Shutterstock | Yulia YasPe

Power bank per phone victim Se siete stanche di sentirvi dire: “Scusa, avevo la batteria a terra”, una power bank è il regalo giusto da comprare a Natale per la vostra migliore amica.

Gli smartphone di oggi hanno delle batterie che non durano moltissimo. Questo pensierino natalizio è veramente utile per rimanere sempre in contatto anche quando si è fuori casa e il telefono è scarico.

Come funziona una power bank? È una batteria esterna che si connette al telefono cellulare tramite cavo. In vendita ce ne sono di tutti le forme e colori, ci sono anche dei negozi di stampa online che ti permettono di personalizzarla con un logo, una scritta oppure una foto. Foto Shutterstock | Vladimir Sukhachev

Tazze BFF, regali di Natale per le amiche e anche per voi Uno dei momenti piacevoli del trascorrere del tempo assieme alla propria amica, è quello di fare due chiacchiere mentre si beve un tè, oppure una tisana calda.

Che ne pensate, quindi, come regalo di Natale per le amiche una tazza BFF (best friend for ever, migliori amiche per sempre)?

Anche in questo caso, come la proposta precedente, il regalo può essere personalizzato con foto e scritte per renderlo unico al mondo. Foto Shutterstock | Dokmaihaeng

Libro: classico regalo di Natale Regalare un libro è sempre un’idea vincente, anche quando si tratta di colleghe di lavoro o di conoscenti. E’ uno dei regali di Natale per le amiche più gettonato, ma mai banale!

Se la destinataria è la vostra migliore amica: saprete qual è il suo genere preferito e quali sono i titoli che ha già nella sua libreria. Se, invece, non avete questo genere di informazioni, potreste andare in libreria e dare una sbirciata ai libri più venduti, e optare per uno di questi per andare sul sicuro. Foto Shutterstock | MaskaRad

Borsa, meglio se nei colori di tendenza Regalare una borsa alla propria amica è sempre un’ottima idea, regalare la borsa “giusta” però, potrebbe essere quella perfetta!

Per prima cosa bisogna ragionare, anche in questo caso, su quali siano i suoi gusti. È un’appassionata di moda che veste solo con accessori di tendenza, oppure, preferisce indossare borse di un certo tipo? Per sommi capi: se è una mamma, sarebbe meglio comprarle una borsa di grandi dimensioni (alla Mary Poppins per intenderci), mentre se è una persona sportiva, forse sarebbe meglio optare per l’acquisto di uno zainetto. Foto Shutterstock | Victoria Chudinova