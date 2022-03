Pelle da star: 5 segreti delle celeb contro le rughe

È un innegabile fatto sotto gli occhi di tutti come la pelle delle più popolari celebrities over 50 riesca sistematicamente ad esprimere, ovvio non senza una certa sfacciataggine, “ehi, ho dieci anni di meno!”. Chi non è mai rimasto attonito a domandarsi quale patto col diavolo abbiano mai potuto fare, piuttosto che di quali sostanze speciali si cibino? Ebbene, oggi è un giorno fortunato, perché certi segreti di giovinezza sembrano ora meno lontani: ecco 5 escamotage contro le rughe svelati nientepopodimeno che dalle celeb, pronti ad essere condivisi!

Julia Roberts ed il suo elisir della giovinezza: l’olio di oliva

La splendida ed amatissima Julia Roberts pare aver voluto ringraziare i suoi fans svelando il mistero della sua eterna bellezza: l’olio di oliva. Avete capito bene, benissimo anzi, la bella attrice ha rivelato la sua sana abitudine di addizionare a qualsivoglia trattamento viso si accinga a fare qualche goccia -ripetiamo insieme: qualche goccia- di olio extravergine di oliva, i cui noti benefici sono noti al mondo.

Demi Moore: parola d’ordine? Idratazione

Demi Moore, alias il nostro “soldato Jane“, pare autenticamente aver conservato la disciplina degna di tale titolo: il suo principale beauty diktat è sicuramente l’idratazione, alla quale non rinuncia facendo assiduo uso di creme idratanti e maschere viso. Insomma, l’attrice ha assicurato di essere diligentissima per quanto riguarda la cura della pelle, mediante trattamenti, poco make-up ed assiduo struccaggio!

Sarah Jessica Parker è una super fan della skincare routine

Altra grandissima osservatrice della cura della pelle è la nostra Carrie Bradswhaw del cuore: Sarah Jessica Parker osserva scrupolosamente la sua skincare routine quotidiana, lavando il viso ogni sera e abbondando di crema idratante, senza tralasciare mai le labbra.

Allontana lo stress come Cate Blanchett

Il vero talento di Cate Blanchett? Saper allontanare da sé lo stress. E qualche massaggio viso ogni tanto, ovviamente! Via libera quindi a massaggi decongestionanti, con il prezioso ausilio di marchingegni come il Jade Roller o dispositivi viso microcurrent.

Salma Hayek ci ricorda l’importanza di struccarsi

Ultima ma non per importanza -anzi- Salma Hayek, la quale tiene particolarmente al suo rituale di struccaggio, affidandosi ai migliori struccanti in circolazione: nonostante la stanchezza ed i mille impegni, lei asserisce con fermezza di non essere mai andata a dormire con del make-up ancora addosso. E noi le crediamo!