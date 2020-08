Ad ogni segno zodiacale lo sport o l'attività fitness più adatta

1 di 13



Forse non ci avete mai pensato, ma l’astrologia può aiutarci anche a scegliere uno sport in base al nostro segno zodiacale: ogni segno dello zodiaco, infatti, presenta caratteristiche e peculiarità ben precise, che lo distinguono da tutti gli altri; ci sono segni più competitivi, altri più riflessivi e altri ancora spiccatamente creativi. I tratti che caratterizzano ogni segno zodiacale possono essere rapportati ad uno sport o ad una attività fisica ben precisa: scegliere un tipo di allenamento in base alle nostre caratteristiche e predisposizioni potrebbe renderci molto più piacevole il momento del fitness e forse potremmo scoprire anche che siamo particolarmente portate per uno sport che non avevamo mai nemmeno preso in considerazione. In vista dell’estate e della tanto temuta prova costume, potremmo aver bisogno di inserire un’attività extra nel nostro programma di allenamento: e allora, anche se siete scettiche, perché non provare ad affidarvi all’astrologia e scegliere uno sport in base al segno zodiacale? Scopriamo insieme quale tipo di esercizio fisico è consigliato per ogni segno zodiacale.