Ricette San Valentino: 10 piatti facili e veloci

Foto Shutterstock | MONNKA

Prepariamo insieme tante ricette per San Valentino facili e veloci per portare in tavola, magari a cena, dei piatti afrodisiaci e saporiti. Siete pronte a festeggiare la festa degli innamorati al meglio? Anche questo menu di San Valentino romantico vi aiuterà a conquistare il vostro partner. Prenderlo per la gola è certamente il modo più efficace e gustoso per farlo definitivamente capitolare! Ecco le ricette Pourfemme da copiare subito!

Spesso si pensa che per organizzare una cena romantica il 14 febbraio si debbano perdere ore e ore a studiare ricette e preparazioni. Invece si possono realizzare ricette sfiziose in poco tempo e pochi passaggi! Allora abbiamo raccolto per voi (e per noi!) le ricette per San Valentino facili e veloci più buone di sempre. Potrete stare poco tempo ai fornelli e dedicarvi a scegliere il giusto outfit per l’occasione!

Ricette di antipasti per San Valentino

Una raccolta di ricette per San Valentino non può che cominciare con gli antipasti, ma prima potreste voler offrire al vostro partner un aperitivo. Allora il cocktail al lampone è l’ideale per iniziare a scaldare l’atmosfera in vista della cena romantica di San Valentino! Prepararlo, poi, è davvero veloce e immediato perché la lista della spesa è davvero corta: succo di frutta, sciroppo di menta, lamponi e vodka liscia. Ma ora vediamo le ricette per gli antipasti di San Valentino più sfiziosi.

Tarte-tatin di cipolle rosse

Foto Shutterstock | Gayane

Rosso è il colore dell’amore ed è anche il colore dominante nel giorno degli innamorati. Certo, non tutti immaginano una tarte tatin di cipolle rosse come antipasto quando pensano alle ricette di San Valentino. In realtà, se cotta nel modo giusto, la cipolla perde il sapore forte e persistente, perciò può essere adatta anche a una cena romantica! La preparazione è davvero semplice, infatti serviranno solo 4 cipolle rosse di Tropea e della pasta sfoglia già pronta.

Carpaccio di salmone e avocado

Foto Shutterstock | 18042011

Un piatto a base di pesce come il carpaccio di salmone si presta molto bene a un antipasto di San Valentino speciale. Si prepara in pochissimi minuti e per renderlo più speciale basta affettare dell’avocado maturo e completare il piatto con del pepe nero e un pizzico di peperoncino per renderlo hot al punto giusto!

Pizza in padella

Foto Shutterstock | RomarioIen

Preparare la pizza in padella è un’ottima idea per risolvere il “problema” della cena romantica di San Valentino. Infatti basterà avere un pizzico di manualità per darle la forma di cuore, e il gioco sarà fatto in men che non si dica! Si tratta di una pizza senza forno semplicissima da preparare e che richiede davvero pochi minuti. Potete condirla con pomodoro fresco, olive e funghi, ma qualunque condimento sarà perfetto.

Primi

Ed ora passiamo ai primi per il pranzo o la cena di San Valentino. Spaziamo tra ricette insolite ed originali e grandi classici della tradizione culinaria italiana, così potrete scegliere i vostri piatti preferiti. Tutte queste ricette per San Valentino hanno in comune la facilità di esecuzione e la rapidità nel portarle a tavola!

Zuppa di zucca e mele

Foto Shutterstock | Kiian Oksana

Se tra le ricette di San Valentino facili state cercando una vellutata, allora la zuppa di zucca e mele sarà l’ideale. Perfetta per scaldare l’atmosfera, questa zuppa è deliziosa e si realizza in pochissimi minuti. Serviranno solamente un mixer, della zucca bollita, della mela cotta, e poco più. Per accompagnare questa dolce vellutata potete anche grigliare del pane e cospargerlo d’olio e rosmarino per aromatizzarlo. L’idea in più? Servite questa zuppa direttamente in due piccole zucche svuotate e ripulite.

Risotto alle fragole con petali di rosa

Foto Shutterstock | marco mayer

Il risotto alle fragole con petali di rosa è un’altra ricetta veloce per festeggiare il 14 febbraio. Se siete alla ricerca di idee per San Valentino che siano originali e romantiche, questa è l’ideale. Il riso cuoce in soli 20 minuti e vi sveliamo un segreto per farlo perfetto: mantecatelo bene e aggiungete i petali solo alla fine, così da averli belli e colorati come appena colti. Sicuramente il vostro partner sarà stupito!

Secondi

Per quanto riguarda i secondi vi proponiamo un paio di piatti facilissimi da realizzare in pochi minuti, uno è a base di pesce, l’altro è a base di carne. Se volete ricette vegetariane per San Valentino vi suggeriamo le polpette di verdure, da servire con una salsina a base di yogurt.

Filetto di salmone con asparagi

Foto di svariophoto / Shutterstock.com

Tra le ricette di San Valentino facili per una cena romantica con il partner vi proponiamo questo secondo semplicissimo da cucinare ma dal gusto davvero unico. Il filetto di salmone con asparagi si prepara in circa mezz’ora e non richiede neppure particolare manualità. Basterà far lessare gli asparagi e cuocere il salmone in forno alla giusta temperatura, per mantenerlo morbido all’interno. Per un tocco in più, cospargetelo con delle gocce di salsa all’aceto balsamico di Modena.

Filetto al pepe verde

Foto Shutterstock | Ratov Maxim

Se al posto del pesce volete preparare un piatto a base di carne, allora la ricetta del filetto al pepe verde fa proprio al caso vostro. La preparazione è estremamente semplice, la carne di manzo scottata velocemente viene poi condita con una salsa aromatica a base di panna, arricchita con brandy, senape e ovviamente pepe verde pestato al momento.

Ricette dolci di San Valentino

Infine terminiamo questa raccolta di ricette per San Valentino con dei dolci squisiti e ovviamente facili da fare. Ma se non volete stare ai fornelli vi diamo comunque un’idea jolly per terminare il pranzo o la cena in bellezza: le fragole al cioccolato. Sono un dessert famosissimo e soprattutto sono una delle ricette per San Valentino più facili da fare! E non dimenticate di dare uno sguardo anche alla nostra raccolta di dolci per San Valentino, troverete altre ispirazioni e ricette da copiare e portare in tavola il 14 febbraio!

Muffin con cuore cremoso

Foto Shutterstock | SANDIREN

Questi deliziosi dolcetti sono l’ideale come ricetta veloce per un dolce di San Valentino. I muffin con cuore cremoso sono quanto di più goloso potrete offrire alla vostra dolce metà durante la cena romantica del 14. Grazie al cuore di marmellata o di cioccolato (scegliete il ripieno in base ai vostri gusti), l’effetto sorpresa è assicurato! Sbizzarritevi poi per la decorazione: potrete ricoprirli cioccolato fuso oppure optare per una spolverata di zucchero a velo. L’idea in più per San Valentino? Usate degli stampi a forma di cuore.

Torta di San Valentino a forma di cuore

Foto Shutterstock | etorres

Una torta di San Valentino a forma di cuore è l’ideale per concludere in bellezza la cena con la persona amata. Si tratta di una ricetta dolce veloce e semplice, che vi permetterà di fare un figurone. L’importante, ovviamente, è disporre di uno stampo con la forma giusta come un cuore. La base è un pan di spagna al cioccolato che viene farcito con una crema alla panna montata e fragole o frutti di bosco. A scelta la torta di San Valentino può essere decorata con pasta di zucchero oppure ganache al cioccolato e zuccherini.

Cioccolatini di San Valentino

Foto Shutterstock | beats1

E se invece preparaste voi la classica scatola di cioccolatini di San Valentino da regalare al vostro amore? L’idea è davvero deliziosa e la sua realizzazione semplice. Per avere l’effetto desiderato basterà prendere una scatola romantica e riempirla con i cioccolatini realizzati in precedenza e raffreddati. Visto che saranno realizzati a mano, la possibilità di sbizzarrirsi è davvero infinita! Nel link proposto troverete ben dieci tipi di cioccolatini da fare a casa, in modo da soddisfare davvero tutti i gusti!