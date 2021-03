1 di 5

Foto Unsplash | Sweet Amaryllis

Oggi vi proponiamo delle ricette per Pasqua semplici e veloci. La Pasqua è la festa cristiana che celebra la resurrezione di Cristo. Proprio perché è un giorno di festa molto sentito e amato si festeggia insieme alla famiglia e agli amici con un pranzo davvero delizioso. Per quest’anno, a causa delle restrizioni, non sarà possibile apparecchiare il tavolo per più persone, ma preparare comunque un pranzo squisito per il proprio nucleo familiare sarà comunque emozionante e divertente. Quindi, se siete in pochi e non volete perdere troppo tempo in cucina, vi proponiamo delle ricette facili e veloci perfette per grandi e bambini!

Ovviamente ci sono dei piatti immancabili e tradizionali che non richiedono troppo tempo e sono davvero deliziosissimi! Seguite i nostri consigli per un pranzo unico e sorprendente.