Trovare il regalo di Natale perfetto per tutti può essere difficile. Un regalo dovrebbe rendere felice il destinatario, o almeno non triste o arrabbiato. Poiché la stagione natalizia è alle porte, è un buon momento per ricordare che i regali sono una potente forma di comunicazione. Per non sorprendere negativamente i tuoi amici e parenti, ecco una lista di regali natalizi che non devi fare mai nella tua vita.

1. Souvenirs Potresti pensare che sia bello mostrare a una persona cara che hai pensato a lei durante le vacanze. In realtà, però, nessuno vuole un souvenir di un viaggio che non ha fatto, specialmente se si tratta di un portachiavi kitsch o di una targa in miniatura con il suo nome.

2. Dei cuccioli Tutti amiamo gli animali, ma la decisione di adottare un animale domestico richiede tempo, pensiero e pianificazione. Non tutti sono pronti per questa responsabilità e regalando un animale domestico puoi correre il rischio di non rendere felice il destinatario. Sono adorabili i cuccioli, magari puoi pensare in alternativa di regalarne uno a te stessa! Danno felicità e sono terapeutici, in poche parole ti fanno stare bene.

3. Candele e oggetti natalizi Ok, questo è proprio il classico dono che ti sta dicendo “non sapevo cosa regalarti”. Non c’è niente di sbagliato nel dare una candela a un conoscente o a un collega, ma se conosci bene la persona, considera qualcosa di più personale.

4. Regali riciclati Normalmente, chi riceve un regalo come quelli nel punto 3, li riciclano: li consegnano alla persona alla quale non sanno cosa regalare, come se fosse una palla avvelenata. Ferma la catena e rompi questa pratica, e ne vedrai sempre meno in giro!

5. Panettone e Pandoro Sono buonissimi e sono il simbolo del dolce natalizio per eccellenza: proprio per questo sono banali. In alternativa sarebbe preferibile puntare su prodotti tipici o igt. Chic e di classe.

6. Profumi Il profumo è un prodotto di bellezza molto personale. Difficile, se non addirittura impossibile azzeccare i gusti del destinatario, quindi meglio evitare senza indicazioni precise in merito.

7. Gift cards Puoi fare di meglio, impegnati! Anche se le tue intenzioni solo delle migliori, regalare solo una gift card potrebbe avere una connotazione negativa. Non ti resta che cercare di meglio! Inoltre, devi essere certo dei gusti del destinatario prima di acquistare la gift card o regala semplicemente una carta di credito.

8. I calzettoni Poco femminili, ma anche poco graditi come regalo natalizio. Impersonali e, per molti, inutili accessori, i calzettoni andrebbero evitati sotto l’albero.

9. Pantofole Il re dei regali banali, in cime alla lista dei doni meno graditi. Nessuno vuole scartare delle pantofole dopo una cena di gala a Natale. Non sei d’accordo?