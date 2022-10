Le tartine al salmone sono una ricetta facile, semplice e veloce da preparare per un goloso antipasto oppure per un cocktail in compagnia. In questo caso il sapore delicato è reso ancora più soft dall’utilizzo di mascarpone, un formaggio unico che ammorbidisce il pane e ben si sposa con il pesce. Però un’altra variante prevede l’utilizzo di formaggio caprino per permettere di esaltare ancora di più la combinazione di sapori forti.

Ingredienti

Pancarrè 4 fette

Salmone 60 gr

Mascarpone 60 gr

Parmigiano 40 gr

Olive 8